La ida de la final de la Nations League, en directo | Alemania - España

Sonia Bermúdez ha apostado por dar continuidad a su primera lista, aunque con la novedad importante de la delantera Edna Imade

Alexia Putellas, en un partido reciente.

Alexia Putellas, en un partido reciente. / EFE

Toni Munar

La selección española femenina disputa en Kaiserslautern, contra Alemania, el duelo de ida de la Final de la Liga de Naciones, torneo que en su división más alta alberga a la flor y nata del fútbol europeo y del que es la única campeona hasta la fecha tras ganar en 2024 la primera edición.

El conjunto español, que al mismo tiempo es vigente campeón del mundo y subcampeón continental además de liderar el ránking FIFA, intentará de esta manera cimentar su posición hegemónica en mitad de un proceso de adaptación a la seleccionadora Sonia Bermúdez, que llegó al cargo como relevo de Montse Tomé en septiembre pasado.

