Aitana Bonmatí pasará por quirófano este martes por su fractura de peroné y podría estar de baja 4 meses

Los peores pronósticos se han confirmado este lunes: Aitana Bonmatí deberá operarse de su fractura del peroné. Así lo ha confirmado el FC Barcelona tras los exámenes físicos a los que ha sido sometida la jugadora tras regresar a la capital catalana desde la concentración de la selección española.

"Las pruebas realizadas este lunes a la jugadora del primer equipo Aitana Bonmatí han confirmado que sufre una fractura transindesmal del peroné a la altura del tobillo izquierdo y que el tratamiento será quirúrgico", afirma el comunicado compartido por el club azulgrana. La jugadora será operada este mismo martes por el doctor Antoni Dalmau en el Hospital de Barcelona, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club y tras la intervención el club emitirá otro comunicado.

"Un mal apoyo"

Este domingo, la triple balón de oro, abandonó el entrenamiento de la selección española previo a la disputa de la fase final de la Nations League tras sufrir dolor "por un mal apoyo". "Aitana Bonmatí terminaba la sesión matinal en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con dolor tras un mal apoyo en una acción fortuita.

Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos de la RFEF se le ha diagnosticado una fractura en el peroné izquierdo", explicó el organismo federativo en el comunicado. La defensa del título de la Liga de Naciones se complica sin Bonmatí, que se lesionó el domingo en un entrenamiento y que estará fuera de los terrenos de juego probablemente varios meses.

A falta de conocerse el alcance exacto de la lesión, los plazos de recuperación no bajan de los dos meses. Objetivamente, la rotura del peroné suele tardar entre 6 y 8 semanas en consolidar si es una fractura simple sin desplazamiento, mientras que las fracturas que requieren cirugía o presentan lesiones asociadas pueden necesitar de 8 a 12 semanas o incluso hasta 3 o 4 meses para recuperar la función completa.

El Barça, en cuadro

Hasta ahora, con el FC Barcelona, la jugadora catalana había disputado 15 partidos esta temporada, saliendo como titular en 13 de ellos. Además, había firmado 6 goles y 3 asistencias, consolidándose una temporada más como pieza fundamental del centro del campo azulgrana.

Con esta lesión, Aitana se suma a una complicada lista de bajas en el primer equipo femenino en el que se encuentran también apartadas de los terrenos de juego Kika Nazareth, también lesionada durante este parón y que estará fuera durante tres semanas, Patri Guijarro, Salma Paralluelo y Esmee Brugts.