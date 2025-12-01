Álvaro: "El árbitro se ha equivocado en el segundo gol"

"Considero que el árbitro se ha equivocado. Después de ver las imágenes lo dice el mismo. Eso me han dicho mis compañeros. Ahora ya ha pasado y no se puede hacer nada". Con cierta resignación por el marcador final Álvaro Fernández, guardameta del Avilés, analizó la derrota blanquiazul ante el filial del Celta. El portero, que vio la polémica acción del segundo gol celeste a escasos metros, asegura que "el línea, ante de que se hubiese jugado, ya había pitado". Aún así, el cancerbero destacó la actuación de los suyos: "hemos perdido y creo que el resultado ha sido bastante injusto".

"Hoy hemos demostrado que somos un gran equipo, pero no pudo ser", lamentó Fernández, que cree que el Avilés "mereció mucho más" ante el Celta Fortuna. Más allá de la polémica arbitral, el madrileño prefiere quedarse "con el trabajo de todo el equipo y con el apoyo de la afición, que nos han llevado en volandas". El guardameta también quiso lanzar un mensaje de tranquilidad tras los últimos tropiezos blanquiazules. "Tenemos que seguir en esta línea, somos un equipo que vamos a tener que luchar hasta el final, como se está demostrando. Nadie hubiese pensado que íbamos a estar tan arriba como hemos estado. Somos un equipo fiable", analizo el blanquiazul, que reveló que el vestuario está "jodido". "Estamos orgullosos de cómo hemos jugado, ahora toca pensar en el próximo partido", sentenció.