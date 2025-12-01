Rayo y Valencia igualan sus fuerzas en Vallecas

El Rayo y el Valencia empataron un duelo que tuvo dos partes bien diferenciadas: una primera en la que el equipo madrileño dominó y se adelantó en el marcador con un gol del central senegalés Nobel Mendy y otra segunda en la que los visitantes mejoraron, atacaron más e igualaron el resultado con un tanto de Diego López.

El Rayo, tras el "mazazo emocional" que supuso perder hace sólo cuatro días ante el Slovan de Bratislava, en un duelo para el que viajaron a Eslovaquia casi dos mil aficionados, se reencontró en Vallecas con su público, pero no pudo recuperar la sonrisa gracias a un empate que le supo a poco y dejó helado el ambiente generado en las gradas.

El equipo madrileño salió mucho mejor que el Valencia al césped y, a los cinco minutos, pudo marcar el primer gol. Gumbau robó un balón en la banda izquierda y buscó en la frontal a Fran Pérez, que lanzó un disparo que Julen Agirrezabala despejó con una buena parada.

El dominio del Rayo se tradujo en varios acercamientos hasta que, mediada la primera mitad, volvió a avisar de sus intenciones. Un balón quedó muerto en el área pequeña y primero Jorge de Frutos con un disparo mordido que tapó el portero del Valencia y después Fran Pérez con otro remate, que sacó bajo palos Copete, hicieron saltar las alarmas al conjunto ché.

El defensa francés del Rayo Nobel Mendy (2i) celebra su gol. / JUANJO MARTIN / EFE

Ese empeño del conjunto vallecano tuvo frutos a los 36 minutos, cuando Gumbau, en una jugada ensayada, puso un centro medido al primer palo que Nobel Mendy, anticipándose a Diego López, remató de cabeza a gol un balón que llegó a tocar Agirrezabala.

El Valencia, en el que destacó en su ataque Hugo Duro, que no era titular en Liga desde el 20 de octubre, propuso poco en la primera parte pero, aun así, pudo llevarse un premio en el tiempo añadido con un remate de Diego López, dentro del área, que se estrelló de espaldas en los pies de Álvaro García.

Tras el descanso, el partido siguió al principio por los mismos derroteros, con el Rayo tratando de dominar el juego y llevar la iniciativa ofensiva, gozando de otra oportunidad clara con un disparo potente de Gumbau que despejó Agirrezabala.

Los jugadores del Valencia celebran el gol de su equipo ante el Rayo. / JUANJO MARTIN / EFE

Todo cambió a los 63 minutos, cuando un balón muerto en el área del Rayo tras un mal despeje de Óscar Valentín lo aprovechó Diego López para lanzar un disparo centrado que despejó de cabeza hacía el fondo de su portería Mendy.

Ese gol dio alas al Valencia, que recuperó la confianza, adelantó sus líneas y no renunció a irse solo con un punto de Vallecas, puesto que durante los últimos diez minutos sometió al Rayo con mucho centro lateral y varios acercamientos de cierto peligro.

El equipo madrileño, herido en su orgullo pero fatigado físicamente, lo intentó tratando de combinar jugadas, aunque la ocasión más clara fue un disparo al lateral de Andrei Ratiu poco antes del tiempo añadido.