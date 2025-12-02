Christian Costoya, el niño piloto español que ficha por McLaren

Christian Costoya ya se viste de papaya y se une al programa de desarrollo de conductores de McLaren.

Como adelantó Faro de Vigo, el campeón europeo de Karting de la FIA 2025 da el siguiente gran salto en su carrera al formar parte del programa júnior de la escudería británica. Como primer paso en su proceso de desarrollo, el piloto español de 15 años hará su debut al volante de un monoplaza en el Campeonato de Oriente Medio de F4 2026 en el circuito de Yas Marina del 16 al 18 de enero.

El piloto gallego asegura sentirse "muy emocionado de incorporarme al Programa de Pilotos de McLaren e introducirme en su plataforma de talento. Es muy bonito recibir el apoyo de este equipo y entrar en un entorno que es conocido por desarrollar grandes pilotos. Gracias al equipo McLaren por esta gran oportunidad".

A sus 15 años, Costoya ha sido el mejor piloto del mundo de 2025, según el ranking de la FIA. Y ya venía de proclamarse subcampeón del mundo en 2023 y de Europa en 2024. En este 2025 se hizo con el título del campeonato continental y también triunfó en la WSK Euro Series.