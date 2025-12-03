Entrevista a Álex Palou: "Sólo iría a la F1 si me ofrecen un coche para ganar"

Álex Palou (Sant Antoni de Vilamajor, 1997) se lanzó a la aventura en de competir en Estados Unidos en 2020, sin imaginar lo lejos que iba a llegar. En 2021 fue el primer español en conquistar el campeonato de la IndyCar y este año ha repetido título por cuarta ocasión, culminando una histórica temporada con su primera victoria en las 500 Millas de Indianápolis.

Su rostro aparece esculpido en el trofeo junto a los de las leyendas que ganaron en Indianápolis a lo largo de sus 109 ediciones. Álex nos lo muestra con orgullo: “Este soy yo, mira que nariz”. Y es que en SPORT vivimos ayer una experiencia impagable. El campeón nos visitó acompañado de la copa original, que llegó a nuestra redacción custodiada por cuatro agentes de seguridad y una delegación de la IndyCar.

¿Qué se siente viendo tu cara en este mítico trofeo?

Es difícil asimilarlo. Desde pequeño, viendo las 500 Millas en la tele, lo que significaba ganarlas, nunca imaginé, nunca soñé, tener mi propio espacio en este trofeo. Ver mi cara, ver que soy yo realmente y que hemos ganado esa carrera es súper especial.

¿Te ves favorecido?

Les pedí que me pusieran más pelo, porque veo que cada vez me queda menos (risas), yo creo que está bien, lo más importante es que va a estar ahí siempre y que de aquí 20-30 años voy a poder ir al museo, ver el trofeo y recordar lo feliz que fui ese día.

Palou señala su cara en el trofeo de las 500 Millas. Es el primer piloto español que lo aparece entre los ganadores / Dani Barbeito

Cuando empezabas en las categorías inferiores, si te llegan a contar que tendrías este palmarés a los 28 años ¿te lo habrías creído?

No, para nada. Mi sueño era ser piloto profesional, daba igual si eran coches, tractores, camiones… algo que tuviera cuatro ruedas y un volante y poder vivir de ello. Nunca pensé que sería piloto de IndyCar y menos aún cuatro veces campeón y ganador de las 500 millas.

¿Qué retos te motivan para el futuro? ¿Qué más se puede hacer después de semejante gesta?

Siempre se puede más, creo que es la mejor parte del deporte en general. En el automovilismo, puedo intentar mejorar el coche y mi pilotaje, ser un poco más rápido, un poco mejor en carrera. Este año ha sido muy especial, he podido ganar ocho carreras y ganar el campeonato y las 500 Millas, así que creo que durante toda mi carrera voy a estar intentando replicar este 2025.

Sé que te encantan los coches clásicos ¿Te has dado algún capricho con las ganancias del premio?

No, aún no, pero no se ha acabado el año. Hace dos o tres me compré un Ford Bronco del 71, que es lo más americano que puedes comprar. La verdad es que estoy muy feliz y sí le he dado muchos caprichos a mi hija y mi mujer.

En tu camino a la gloria ¿a quién le debes más?

A mi padre y toda mi familia. Desde el primer día, en mi quinto cumpleaños cuando me regalaron ese primer kart, estaban todos allí y siempre han ido a todas las carreras que han podido. Obviamente, ahora en Estados Unidos es más difícil, pero mi familia siempre ha estado conmigo, en los buenos momentos y en los peores. Y luego a mi mujer, llevamos 10 años juntos y no estaría aquí sin ella.

¿Cuál fue el punto de inflexión en tu carrera? ¿Qué marcó tu despegue?

Han habido muchos pequeños momentos. Cuando era piloto de karting y había una carrera que nos podía lanzar a un campeonato más grande, y de repente, esa carrera es la más importante de tu vida, sale bien y crees que ya lo has logrado, pero luego hay otra y siempre hay pasos para llegar al siguiente nivel. Eso sigue pasando hoy en día… puede que aún no hayamos llegado al final.

El sueño roto de la F1

Resulta inevitable preguntarte por la Fórmula 1. Tu nombre está constantemente en las quinielas. Verstappen dijo no hace mucho que si él estuviese en tu lugar no cambiaría lo que tienes en EE.UU por un futuro incierto en F1… ¿qué opinas tu?

Nunca sabes lo que puede pasar en un futuro, pero estoy en una buena posición, tengo una oportunidad que es muy difícil de superar. Para todos los deportistas lo más importante es pasárselo bien y eso sólo ocurre cuando ganas. No porque la F1 sea una competición más relevante a nivel mundial significa que me lo vaya a pasar mejor si no gano. Además, ya lo intenté y ahora, casi con 29 años, para ser rookie en otro campeonato quizá es demasiada edad. Estoy muy bien donde estoy. En la Indy puedo seguir sumando carreras, campeonatos y luchando por las 500 millas. No creo que haya un sitio mejor en el mundo en el que quisiera estar ahora mismo, pero esto puede cambiar mañana o el año que viene.

Sólo soy feliz en la pista si puedo ganar o luchar por victorias. Ya hemos visto el caso de Fernando Alonso… si no tienes un buen coche lo pasas mal cada fin de semana.

¿Qué te haría cambiar de opinión?

Sobre todo si te ofrecen un coche competitivo. Sólo soy feliz en la pista si puedo ganar o luchar por victorias. Ya hemos visto el caso de Fernando Alonso… si no tienes un buen coche lo pasas mal cada fin de semana. Soy fan de la Fórmula 1, la sigo, pero creo que tengo mi lugar en Estados Unidos.

Alonso intentó ganar las 500 Millas y no lo logró ¿crees que algún día lo volverá a intentar?

No lo sé, él ha dicho que no, pero creo que lo intentará otra vez. No tengo información directa, pero sé que se lo pasó muy bien, estuvo cerca y le va a volver a picar el gusanillo seguramente cuando se retire de la Fórmula 1. Le animo a intentarlo, estaría bien que lo hiciera, pero que no ganara, que ganemos nosotros.

Y a ti te falta Le Mans…

Sí, la verdad. Es difícil, la resistencia es una disciplina completamente diferente a la que hago yo. Y una carrera de 24 horas, compartiendo coche, que normalmente digo ‘mi coche es mío’ y no lo quieres dejar a nadie… pero bueno, lo intenté en 2024, no fue posible. A ver si el año que viene puedo conseguir un coche. Con nuestro calendario, escaparte hasta la otra punta del mundo para hacer una carrera de 24 horas es complicado, pero lo intentaré cuadrar.

Palou, en la redacción de SPORT / Dani Barbeito

¿Te ves corriendo el Dakar?

Cuando me retire sí, porque es una aventura increíble y muy difícil, pero que requiere demasiada dedicación, que es lo bueno, el nivel es tan alto que te tienes que dedicar al 100% a ello.

¿Cómo ves el panorama de la IndyCar con el nuevo reglamento que entrará en vigor en 2028? ¿Te puede beneficiar?

Nunca se sabe, lo que sí que sé es que el coche de ahora nos va muy bien, hemos podido ganar tres campeonatos seguidos, así que por mí, si continuara el mismo reglamento durante 10-15 años más sería perfecto. Pero creo que va a ser bueno para el campeonato, un nuevo coche, un poquito más de tecnología, más divertido a la vista y que pueda atraer a nuevos fans, nuevos fabricantes, así que irá bien.

¿Qué echas de menos de España?

A la familia. Y la comida, las croquetas, el fuet, muchas cosas.

A tope con Max

¿Verás el final del Mundial de F1 en Abu Dhabi?

Por supuesto, está muy emocionante

Fuiste compañero de Verstappen en categoría júnior ¿Qué te parece su remontada este año? ¿Crees que puede ser campeón o Norris lo tiene controlado?

Lo que ha hecho Max es increíble. Demuestra el gran piloto que es. Ha ganado con uno de los mejores coches últimamente, pero este año no lo tiene y ha estado sufriendo mucho contra el McLaren, que es muy superior a todos los demás. Ha recortado muchos puntos (92) y ha llegado a la última prueba con opciones de ser campeón, así que obviamente voy a tope con Max. A ver si lo puede conseguir, está difícil, pero tiene posibilidades. Tiene que ganar y ver si se pueden colar algunos coches entre él y Lando, pero estaré empujando por él.

¿Por último, cuándo esperas la sentencia del juicio McLaren?

Antes de Navidad, quizá. Estoy tranquilo, va a ir bien creo.