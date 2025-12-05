El análisis de Josu Uribe sobre el próximo rival del Sporting: "No me gustan los filiales"

La jornada 17 de la Segunda División llevará al Real Sporting de Gijón a visitar al filial de la Real Sociedad de San Sebastián. No me gusta la participación de los equipos filiales en las ligas profesionales. Me parece un error, aunque deportivamente lo consigan en el terreno de juego. Juegan con otras armas, manejando posibilidades de fichajes y traspasos con números de equipo de Primera División, y compiten con otras reglas en una categoría profesional, como es la Primera RFEF, castigando y debilitando a muchos clubes.

Pero lo más sangrante es que muchos de sus mejores jugadores, semana tras semana, van convocados con el primer equipo, lo que desvirtúa claramente la competición. Tú puedes enfrentarte un domingo a ellos con toda la buena plantilla que tienen y, en cambio, un rival tuyo una semana después se enfrenta a un grupo mucho más limitado. No es justo ni ético.Es uno de los mejores equipos como local, donde todavía no conoce la derrota, y enfrente estará el peor visitante de la categoría, que incluso aún no ha conseguido puntuar.

Es un equipo muy dinámico y con una propuesta muy atrevida, con buen juego posicional y, sobre todo, una enorme velocidad para transitar. Tiene jugadores muy explosivos en ataque, muy peligrosos en las recuperaciones altas de balón.También arrastra muchísimos problemas defensivos, tanto a nivel individual como colectivo. Si no es capaz de robar alto, sufre un montón para anular los ataques rivales; de ahí sus números como visitante.

Tiene un modelo de juego claro, con un 1-4-3-3 básico, dos laterales muy ofensivos y una línea defensiva en la que destacan sus dos centrales, Luken y Perú, ya en órbita del primer equipo. En el centro del campo alterna dos estructuras dependiendo de las características del rival y del partido: puede sostener el dibujo con tres centrocampistas puros, tipo Carbonell, Aguirre, Mikel o Gorosabel, o variar e introducir jugadores de perfil más ofensivo como Astiazaran, Ochieng, Mariesku, Nadie, Dani Díaz o Marcial, todos con capacidad para moverse por fuera o por detrás del punta en esa línea de tres, apuntalando un modelo claramente ofensivo.

En punta, su mejor jugador y máximo goleador, con seis goles, es Gorka Carrera: un joven de 20 años con movimientos de área como un auténtico veterano. Sabe jugar de espaldas y dar pausa a un equipo tremendamente eléctrico, y tiene muy buenos movimientos en zonas de finalización, lo que le hace especialmente peligroso. Ya ha tenido minutos en Primera División. Es un partido importante para los rojiblancos, contra uno de los equipos que marca el descenso con 18 puntos, y en el que, de conseguir la victoria, darían un golpe de autoridad: se alejarían de posiciones peligrosas y mirarían hacia la zona noble. Este tipo de partidos, en un estadio con poca gente, con jugadores de enorme proyección y un hambre de ser profesionales que se ve en cada acción, los hace muy peligrosos. Y todos sabemos cómo se les complica la vida a los rojiblancos en este tipo de escenarios.

La victoria en Copa y la recuperación paulatina de gente importante debe empujar al equipo a sumar el mayor número de puntos antes del parón, con un calendario favorable para ello, y empezar a situarse en posiciones más acordes a la plantilla. Esperamos una victoria muy necesaria para el equipo y la afición. Ojalá haya un buen desplazamiento de aficionados asturianos a una tierra y a un club que mi aita me hizo querer y respetar. Y ojalá LaLiga (y el fútbol profesional) adopte algún día la decisión de establecer un límite de categoría, o incluso una liga propia de filiales, donde puedan desarrollarse y crecer futbolísticamente sin desvirtuar partidos ante rivales que se juegan cosas importantes.

Me encanta el trabajo de formación y que un club sea capaz de nutrirse de chicos de su estructura deportiva, como es el caso de la Real, pero no me gustan los filiales a este nivel. Lo digo por experiencia, y no precisamente buena.

Be brave.