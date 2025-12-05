Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La FIFA crea el 'Premio de la Paz' y se lo otorga a Donald Trump

El máximo organismo del fútbol destaca su "acción extraordinaria" para tratar de lograr la paz en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe el 'Premio de la Paz' de la FIFA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe el 'Premio de la Paz' de la FIFA. / Jacquelyn Martin / AP

EFE

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue galardonado este viernes con el primer premio FIFA de la Paz por su "acción extraordinaria" para tratar de lograr la paz en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania, según explicó el máximo organismo del fútbol.

El mandatario aseguró este viernes a su llegada al sorteo del Mundial de Fútbol de 2026 que su país está "preparado" para ser uno de los anfitriones del torneo, puesto que comparten con México y Canadá.

"Estamos preparados para esto", dijo Trump preguntado por los periodistas en la alfombra roja del Centro Kennedy de Washington, donde tendrá lugar la ceremonia.

El mandatario aseguró que es "un gran día", tanto para el deporte como para su país, y avanzó que el Mundial va a ser "fantástico".

"Ya hemos batido récords en la venta de entradas mucho antes del evento en sí. No creo que haya habido nunca nada parecido en ningún deporte", declaró Trump.

El presidente fue preguntado por la cadena Fox News si se cambiarán algunas sedes de los partidos que están gobernadas por demócratas, pero Trump rechazó querer mover los partidos de ciudad.

"Si tienen un problema, para cuando lleguemos allí, nos encargaremos de ese problema. Podemos resolverlo", respondió.

El Centro Kennedy acoge el sorteo del Mundial con más selecciones que nunca, 48.

El evento cuenta con los líderes de los tres países anfitriones: la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, el primer ministro canadiense Mark Carney y Trump.

"Estamos trabajando con Canadá y con México, y hasta ahora ha sido realmente espectacular. Ha sido espectacular", apuntó el estadounidense. 

TEMAS

La investigación arqueológica que busca nuevas revelaciones en un parque de Oviedo: este es el objetivo de los investigadores

Nuevos terrenos para pisos en Avilés: el Ayuntamiento desarrollará suelo en el que se podrán construir 750 nuevas viviendas

La FIFA crea el 'Premio de la Paz' y se lo otorga a Donald Trump

Detienen a Natalio Grueso en un pueblo del sur de Portugal

El Grupo ante el conflicto del piragüismo en el Muelle: "el proyecto de iluminación con el Ayuntamiento no garantiza remar de noche, pero sería un argumento para lograrlo"

Lena aprueba por unanimidad sus presupuestos municipales, de 11 millones de euros

La multa que van a recibir miles de conductores en los próximos días tras la campaña de la DGT por los cambios en la velocidad: 90km/h en autopistas y autovías y 80km/h en vías convencionales

Las mareas y la lluvia llenan de restos de ramas y troncos la playa de Gijón

