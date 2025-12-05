Norris y Verstappen arrancan separados por 8 milésimas en Abu Dhabi

El Gran Premio de Abu Dhabi, que despide la temporada este domingo con el Mundial en juego y un pulso a tres bandas entre los McLaren y Max Verstappen, ha tenido un atípico inicio, con una primera sesión de entrenamientos libres convertida en test de rookies. Y es que hasta nueve de los 20 pilotos en pista eran novatos o probadores de los equipos. Norris ha dominado la tanda por delante de Verstappen, separados por solo 8 milésimas.

‘Rookie’ Test

Desde que la FIA introdujo la normativa que obliga a los pilotos oficiales a que ceder sus monoplazas al menos dos tandas de Libres 1 a pilotos jóvenes, muchos equipos se reservan para cumplir el trámite en el circuito de Yas Marina y así ha sido este viernes, afectando incluso a uno de los tres aspirantes al título 2025, Oscar Piastri, que ha sido relevado por Patricio O’Ward.

Verstappen sí ha estado en pista, pero no Yuki Tsunoda, que ha dejado el asiento a Arvid Lindblad, horas después de que Red Bull confirmara que el británico, de 18 años, debutará en F1 con VisaRB y que el japonés perderá su puesto de titular en Red Bull frente a Isack Hahdjar.

La ausencia de Lewis Hamilton en Ferrari ha permitido que por segunda vez en la historia, los hermanos Leclerc compartan equipo en una sesión de Fórmula 1. Aston Martin ha alineado a dos novatos Cian Shields y Jak Crawford, en lugar de Fernando Alonso y Lance Stroll.

Luke Browning ha pilotado el Williams de Albon, Paul Aron, el Alpine de Gasly y Ryo Hirakawa se ha subido al Haas.

De todos ellos, el mejor situado al final de la sesión ha sido el japonés, undécimo, aunque lejos de los tiempos marcados por los titulares habituales y especialmente del grupod de favoritos. Verstappen se ha colocado al frente en sus primeras vueltas con blando nuevo, con un crono de referencia de 1:24.493 con 2 décimas y media sobre Russell.

Norris, a punto

El líder del Mundial Lando Norris ha empezado nervioso y ha cometido un aparatoso error en vuelta lanzada, aunque en la siguiente se ha encaramado a la primera posición (1':24.485), solo 8 milésimas mejor que Verstappen y con Charles Leclerc en la misma décima.

Carlos Sainz, que llega a Abu Dhabi con la inercia positiva de su podio en Qatar el pasado domingo, ha arrancado en el top diez (9º), a dos décimas del más rápido en una sesión marcada por la extrema igualdad entre los pilotos titulares.

Los últimos puestos los han ocupado Shields y Crawford con los Aston Martin, aunque con un programa de trabajo centrado en tanda larga e información de los neumáticos duros y medios.