En Washington
La seleccion española, la favorita de Trump para ganar el Mundial de 2026: "Soy un gran fan. Me encanta el país"
"Son un gran equipo, siempre lo han sido", ha dicho en la alfombra roja
Pepe Mencías
Estados Unidos albergará este verano el Mundial de Fútbol de 2026, un torneo que comparten con México y Canadá. El presidente Donald Trump ha acudido este viernes al sorteo, donde ha asegurado que su país está "preparado" para este gran evento.
"Estamos preparados para esto", dijo Trump preguntado por los periodistas en la alfombra roja del Centro Kennedy de Washington, donde tendrá lugar la ceremonia. El mandatario aseguró que es "un gran día", tanto para el deporte como para su país, y avanzó que el Mundial va a ser "fantástico".
Trump recibió un premio que la FIFA se inventó oportunamente justo antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, para rendir homenaje a una personalidad que opere en favor de la concordia mundial. Además, admitió que España es una de las candidatas a ganar el Mundial.
"España es sin duda una de las favoritas", ha asegurado Trump al ser preguntado en la alfombra roja. "Son un gran equipo, siempre lo han sido. Soy un gran fan de España. Me encanta el país. Diría que tiene una muy buena oportunidad", ha añadido.
Aunque el fútbol, o "soccer" como se le conoce en Estados Unidos, no es uno de los deportes favoritos de Trump, el mandatario de 79 años no podía desperdiciar la ocasión de codearse con estrellas y recibir un homenaje en su propia casa.
