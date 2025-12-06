Fórmula 1
Alonso y Sainz saldrán sexto y duodécimo en el GP de de Abu Dabi
El doble campeón mundial asturiano arrancará justo por detrás del inglés George Russell
EFE
El español Fernando Alonso (Aston Martin), que concluyó a 695 milésimas de 'Mad Max' -al igual que los anteriores, con el neumático blando- sale sexto este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, el vigésimo cuarto y último del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito de Yas Marina. En la clasificación, Verstappen desafío hasta el final a los McLaren y logró la pole.
El doble campeón mundial asturiano arrancará justo por detrás del inglés George Russell (Mercedes) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), cuarto y quinto en parrilla, respectivamente.
Su compatriota Carlos Sainz (Williams), eliminado en la Q2, arrancará duodécimo, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine), que cayó en la primera ronda, lo hará vigésimo, desde el fondo de la parrilla.
Clasificación
- M. Verstappen
- L. Norris
- O. Piastri
- G. Russell
- C. Leclerc
- F. Alonso
- G. Bortoleto
- E. Ocon
- I. Hadjar
- Y. Tsunoda
