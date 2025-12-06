El español Hugo González, campeón de Europa de 200 estilos en piscina corta

El nadador español Hugo González de Oliveira ha conquistado este sábado la medalla de oro en la prueba de 200 metros estilos durante el Campeonato de Europa en piscina corta, que se está disputando en Lublin (Polonia), gracias a un tiempo de 1:51.39 en la final masculina.

Ese registro del mallorquín en la línea de meta significó también la tercera medalla para España en este certamen. González ganó la final por delante del italiano Alberto Razzetti, que se colgó la plata con 1:52.05, y del turco Berke Saka, que se adjudicó el bronce con 1:52.25.

Justo en la prueba anterior, la ilerdense Emma Carrasco había nadado también en el doble hectómetro de los estilos. Su tiempo de 2:07.90 en la final valió para ser sexta, mientras que el podio se lo repartieron por este orden la neerlandesa Marrit Steenbergen (2:01.83), la irlandesa Ellen Walshe (2:04.78) y la israelí Anastasia Gorbenko (2:05.32).

La tercera final con representación española en esta tanda vespertina juntó al balear Sergio de Celis y al catalán Luca Hoek en 100 libres. Pese a arrancar bien la carrera, el joven Hoek ocupó el séptimo lugar (46.42) y De Celis (46.43) acabó octavo y último. El oro fue para el francés Maxime Grousset (45.17), la plata fue para el croata Jere Hribar (45.64) y el bronce fue para el británico Matthew Richards (45.82).

Antes de esa final del hectómetro en crol, Hoek había realizado 21.08 en las semifinales de los 50 libres y avanzó a una final donde no estará De Celis porque nadó en 21.16. Además, en 'semis' de 50 braza logró Carles Coll un nuevo récord de España con 26.03 y accedió a una final donde no estará Eudald Tarrats, quien firmó un tiempo de 26.25.

Mientras, en mariposa, las 'semis' de los 200 metros tuvieron pleno de billetes finalistas con Laura Cabanes (2:06.44) en la prueba femenina y con Arbidel González (1:52.30) y Miguel Martínez (1:52.45) en la de hombres. Por el contrario, los 50 metros espalda vivieron la eliminación en 'semis' de Carmen Weiler (27.14) y de Iván Martínez (23.50).