El VAR y Boyé recupera la sonrisa del Alavés en el debi vasco

El VAR y Lucas Boyé, de penalti, recuperaron la sonrisa del Deportivo Alavés en el derbi vasco este sábado ante la Real Sociedad (1-0), y los babazorros rompieron una racha de tres derrotas consecutivas en LaLiga.

Los donostiarras perdonaron en los primeros 45 minutos y, aunque en la última media hora fueron más protagonistas, no lograron ocasiones claras como para conseguir el empate.

Los vitorianos, que ganaron a los guipuzcoanos tres veces seguidas por primera vez, superaron en la clasificación a su rival, que frena en seco su ascensión con dos derrotas consecutivas.

El duelo comenzó con dos avisos, uno por cada bando. Álex Remiro reaccionó para desbaratar el desmarque de Lucas Boyé, mientras que en el área contraria fue Nahuel Tenaglia el que resolvió las dudas de Antonio Sivera.

Fue un arranque movido, con llegadas de vitorianos y donostiarras, que no conseguían hacerse con el mando del partido.

El Alavés fue el que apretó a su rival hacia su portería a base de toques y de nuevo Lucas Boyé, llevó el peligro con un remate de cabeza en un libre indirecto a los 13 minutos de partido.

Los locales maduraban más sus aproximaciones, mientras que los de Sergio Francisco buscaron un juego más directo, al contragolpe, pero los babazorros estuvieron más cerca del premio a través de su presión.

Antonio Sivera apareció para salvar el primer gol de la Real Sociedad a la media hora de juego, con una mano milagrosa tras una remate de cabeza de Carlos Soler en un saque de esquina.

El balón parado fue un problema para los de ‘Chacho’ Coudet. A los cinco minutos fue Jon Martín, liberado, el que estrelló la pelota en la madera.

Cuando parecía que el encuentro se iba al descanso con empate, el VAR reclamó la revisión del colegiado de una mano fortuita de Elustondo dentro del área.

Con el tiempo de descuento cumplido, Lucas Boyé anotó desde el punto de penalti y el encuentro cambió en la segunda mitad.

El Alavés avisó en varias ocasiones tras el paso por vestuarios. Abde Rebbach, el más activo en esta fase, obligó a Álex Remiro a lucirse con una ‘palomita’ para evitar el segundo tanto de un equipo que tenía más chispa que los ‘txuriurdines’.

Los guipuzcoanos estaban noqueados, con problemas defensivos y sin soluciones en sus ataques trabados, que llegaron a desesperarles.

Los realistas comenzaron a trenzar jugadas y se sintieron más cómodos. El Alavés no lograba salir de su campo, pero no permitía a su rival finalizar las llegadas, gracias a la solidaridad defensiva de todos los babazorros.

Cuando más cercaba estaba el gol para los visitantes, la presión local ofreció una tregua y una ocasión clara para los locales que desbarató Remiro, muy seguro durante todo el choque.

Ander Barrenetxea lo intentó de cabeza. Fue uno de los pocos fogonazos de una Real que tuvo más intención que ocasiones y sobre todo después de los cambios de Eduardo Coudet, que les dieron más presencia en el centro del campo.

La Real lo intentó hasta el final, pero Sivera evitó el peligro en los saques de esquina del descuento.