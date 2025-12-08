Fútbol
Morata confirma su lesión: "La frustración pesa mucho"
"Cuando las cosas no salen como esperabas, cuando das lo mejor de ti pero no consigues llegar adonde quieres", expresó en su cuenta de Instagram
EFE
El español Álvaro Morata confirmó este lunes que sufrió una lesión en su aductor izquierdo durante el partido ante el Inter Milán y reconoció la frustración que siente en este inicio de compaña como jugador del Como 1907 en una campaña que aún no ha conseguido marcar.
"Cuando las cosas no salen como esperabas, cuando das lo mejor de ti pero no consigues llegar adonde quieres, la frustración pesa mucho. Y ahora, además, esta lesión. Pero incluso en momentos como este, me siento afortunado: por mis compañeros, por mi club, por la increíble afición, por toda esa gente maravillosa que ya siento como mía. Estoy orgulloso de pertenecer al Como", expresó en su cuenta de Instagram.
El mensaje llegó después de que el pasado sábado tuviera que abandonar el partido ante el Inter en San Siro a la media hora por lesión. Pegado al banderín de saque de esquina del perfil zurdo defendido por el Inter, emparejado con Dimarco y Thuram, Morata se hizo daño intentando solventar la presión de sus dos rivales.
Se dejó caer al suelo y rápidamente se llevó la mano a su aductor izquierdo, dejando claras muestras de no poder continuar en el partido.
Por el momento no hay comunicado oficial del club profundizando en el tipo de lesión y márgenes de recuperación, pero las primeras informaciones desde Italia no invitan al optimismo y hablan de una lesión de varios meses de recuperación.
"Me recuperaré, me levantaré y volveré para ayudar a conseguir todos nuestros objetivos. Como siempre: desde abajo, trabajando como lo he hecho toda mi vida. Gracias por vuestro apoyo", añadió Morata.
