LA CRISIS BLANCA
El Real Madrid pierde a Militao por lesión durante al menos tres meses
El central sufre "una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal" que deja en cuadro a la defensa blanca
Las malas noticias se le acumulan al Real Madrid. A la crisis de resultados que ha dejado a Xabi Alonso al borde de sustitución se suma una severa plaga de lesiones en defensa que se ha cobrado una nueva y capital víctima. Es Éder Militao, que padece "una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal" que le mantendrá de baja al menos tres meses.
El central brasileño se lesionó en la primera parte de la derrota contra el Celta. En una carrera con Durán, notó una lesión en el muslo que se intuyó grave desde el primer momento, dado que tuvo que abandonar el partido sin poder apoyar su pierna izquierda. Las pruebas a las que ha sido sometido este lunes han confirmado el mal presagio, con afectación al tendón incluido.
Sin defensas
La lesión es un mazazo para el Real Madrid. Militao, tras recuperarse de dos lesiones de cruzado, estaba en un momento de forma descomunal, uno de los mejores de toda su carrera. Era, junto a Courtois y Mbappé, la gran certeza de un Madrid que no anda nada sobrado de ellas. Ahora, el equipo blanco se prepara para vivir con él hasta al menos el mes de marzo.
A corto plazo, su lesión es aún más preocupante. Carvajal, Alexander-Arnold, Alaba y Mendy también están lesionados. Huijsen podría volver contra el Manchester City. Y de cara al fin de semana contra el Alavés, Carreras y Fran García serán baja por sanción. Resumiendo, los únicos defensas en plenas condiciones para los dos partidos de la semana son Asencio y un Rüdiger que acaba de regresar tras otra lesión.
Suscríbete para seguir leyendo
- Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
- El 'moderno' supermercado que reabre sus puertas en Oviedo para alegría de los clientes: 'Las secciones de panadería y frutería incorporan el formato de libre servicio
- La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
- Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- ¡La Vuelta Ciclista a España, cerca de abandonar su región fetiche!: desde 2009 había pasado sin interrupción por la tierra del Angliru y Lagos de Covadonga
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
- El éxito de un mercadillo navideño en una localidad muy alejada del centro de Asturias que tiene lista de espera: 'Empezamos con 50 puestos y este año tuvimos que cerrar en 100