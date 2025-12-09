Así fue el gabinete de crisis del Real Madrid: "¿Y a quién ponemos por Xabi?"

El pasado domingo el Real Madrid se marchó el Santiago Bernabéu derrotado, (0-2) ante el Celta, y silbado por su afición. Una reacción de la grada madridista que ha levantado preocupación entre los dirigentes blancos. El equipo no termina de desplegar un juego convincente y los resultados comienzan a pasar factura, con solo dos victorias en los últimos cinco partidos. Esto provocó la celebración de un gabinete de crisis en el mismo Santiago Bernabéu a la conclusión del encuentro, cuando ya el estadio se había vaciado y después de que el presidente bajase al vestuario a ver a Xabi y a los jugadores.

En el palco del Bernabéu hasta las 00:30

En la reunión, que se produjo en el palco del Bernabéu, participaron Florentino Pérez con el director general José Ángel Sánchez, el principal valedor del fichaje de Xabi Alonso, y Juni Calafat, jefe de 'scouting' del club, para analizar la situación del Real Madrid. El presidente mostró su preocupación porque, como comentó, tampoco ve que el madridismo haya terminado de enganchar con este Madrid de Xabi. En la misma hablaron de la relación del técnico con los jugadores, de la implicación de los futbolistas y de las dudas tácticas del tolosarra, que "no acaba de dar con la tecla", en palabras del presidente.

Mediada la reunión se puso encima de la mesa la posibilidad de relevarlo. Y ahí Florentino realizó la pregunta clave: "¿Y a quién ponemos por Xabi?". Le informaron que la puerta de Jürgen Klopp sigue cerrada, porque el alemán no contempla sentarse de momento en un banquillo. También le contaron que "Zizou va a ser seleccionador de Francia y está en eso". Así que llegaron a la conclusión de que si deciden despedir a Alonso, las únicas alternativas ahora mismo son Álvaro Arbeloa y Santiago Solari.

Arbeloa y Raúl no convencen a Florentino

A Florentino nunca le ha terminado de convencer Arbeloa. Si Xabi Alonso no ha sido capaz de hacerse con este vestuario, Arbeloa no tiene jerarquía para hacerlo. Además, no es el tipo de entrenador para una situación en la que hay que gestionar los egos de las estrellas en medio de un pulso con el entrenador.

Algo parecido a los que le ocurre con Raúl, al que ha tenido posibilidad de situar al mando del primer equipo, y nunca lo ha hecho. El otro nombre es el de Santiago Solari, una persona a la que los jugadores conocen y respetan, porque lo ven en el día a día del club. Además, Vinícius tiene una gran relación con él porque fue el técnico que trabajó con él a su llegada en el Castilla y en el primer equipo. La preocupación es si el vestuario acogerá al técnico como nuevo entrenador o como alguien provisional.

Xabi Alonso, antes del Real Madrid-Manchester City. / Sergio Pérez / EFE

Finalmente, tomaron la decisión de esperar al encuentro de este miércoles ante el Manchester City con la esperanza de que se revierta la situación ante los de Guardiola para ganar tiempo. Florentino nunca ha sido devoto de Xabi Alonso, pero ahora entiende que el problema no es solo del técnico y también está fallando el rendimiento de los futbolistas. Lo que le ha llevado a hablar con algunos de los pesos pesados del vestuario para que se comprometan a darle la vuelta a la situación.

La idea es que Xabi siga, salvo hecatombe ante el City. Quieren ver competir al equipo y esperan que las aguas se tranquilicen para que Alonso llegue al siguiente punto de inflexión que aparece en el calendario blanco, la Supercopa de España en Arabia Saudí. Alrededor de las doce y media de la noche se dio por concluida la reunión con la esperanza de que no haya que tomar una decisión traumática tras el partido con el Manchester City.

Reunión de Xabi con los jugadores

A esta reunión le siguió otra este lunes en las instalaciones de Valdebebas entre Xabi Alonso y los jugadores. Antes de saltar al césped, analizaron lo ocurrido ante el Celta y el partido que llega ante el Manchester City. Los jugadores, que esta vez están siendo señalados como culpables de la situación que arrastra el equipo desde la temporada pasada, necesitan revertir la situación tanto como Xabi Alonso. Aunque la relación entre el técnico y los jugadores es distante, todos se juegan mucho este miércoles en el Bernabéu ante el equipo de Pep Guardiola.