Gelabert dispara su cotización en el Sporting: el valor del 10 se eleva en 1.5 millones desde su llegada a Mareo

César Gelabert se confirmó el pasado sábado en el estadio de Anoeta como un futbolista de un enorme valor para el Sporting y absolutamente determinante en Segunda División. Su rendimiento no solo sostiene al equipo rojiblanco en el plano competitivo, sino que también ha disparado su cotización en el mercado. Así lo refleja el prestigioso portal Transfermarkt, cuya gráfica muestra con claridad el aumento del valor del dorsal 10 rojiblanco, un ascenso que se concentra precisamente en su etapa en Gijón.

El palentino, de 25 años, ha experimentado dos saltos significativos en su valoración: primero del entorno de 500.000 euros a 1,5 millones, y más recientemente hasta situarse en los 2,5 millones de euros, su valoración actual. En total, un incremento de dos millones en apenas dos temporadas, un crecimiento que evidencia la evolución del futbolista desde su llegada a El Molinón. Su valor de mercado, de hecho, ya supera los 2 millones de euros –en total 2,5 millones –que el Sporting pagó al Toulouse el pasado verano para ejecutar su cláusula de rescisión.

Oscar Cortés es el jugador de la plantilla con una valoración más alta para este portal especializado en el mercado, con 3 millones. Pero su cotización, en cambio, ha caído en picado desde 2024. Ese año, en el Rangers, su precio de mercado estaba fijado en 4 millones. En cuestión de una campaña su valor ha caído al millón de euros. Los números acompañan al mediapunta. Gelabert suma 6 goles y 2 asistencias en 17 partidos, igualando ya las cifras totales que firmó la pasada campaña. Son, además, los mejores números de su carrera.

Un rendimiento que certifica su crecimiento exponencial y que explica por qué su cotización se ha disparado al ritmo de su impacto competitivo. El subidón de su valoración coincide, además, con el movimiento táctico que introdujo en su momento Asier Garitano, al adelantar su posición para situarlo como enganche. Desde que actúa como mediapunta, Gelabert ha firmado 10 goles en 24 partidos, un registro que supone un promedio de 0,41 tantos por encuentro, y que refleja con claridad su impacto en los últimos metros.

El gran legado del entrenador de Bergara es, sin duda, haber sido capaz de potenciar a un futbolista cuyo valor e influencia se han multiplicado a medida que se ha ido acercando al área. En Anoeta, Borja Jiménez colocó a Gelabert partiendo desde el extremo derecho, aunque, tras unos primeros minutos más encorsetado, acabó por hacerse dueño del partido gracias a su libertad y a su mayor radio de acción hacia zonas centrales. Así, el dorsal 10 del Sporting demostró su olfato en la acción del 0-1, pero también su peso en el juego: 47 toques, dos ocasiones generadas y una precisión notable en el pase, con 24 de 28 envíos acertados, lo que supone un 85,7% de acierto. La ausencia de Dubasin ha vuelto a situar a Gelabert como gran protagonista del Sporting.