FÚTBOL
La Comisión Antiviolencia propone cerrar un mes el Sánchez-Pizjuán por los incidentes en el Sevilla-Betis
La propuesta se basa en el expediente elaborado por Policía Nacional, que refleja el lanzamiento de objetos al campo y "la exhibición de pancartas incitadoras del odio o vinculadas a grupos radicales"
Antonio Muñoz
La Comisión Antiviolencia ha informado de que ha propuesto la clausura del estadio del Sevilla Fútbol Club, el Ramón Sánchez-Pizjuán, durante un mes y la imposición de una multa de 120.000 euros a la entidad por los incidentes acaecidos durante el partido la liga española de fútbol de Primera División contra el Betis el pasado 30 de noviembre.
Este castigo que propone la comisión se suma a la sanción del cierre parcial del Pizjuán en la grada baja de Gol Norte para los próximos tres partidos: Real Oviedo, Levante y Celta de Vigo.
Antiviolencia explica que el expediente elaborado por Policía Nacional "aporta abundante información sobre el lanzamiento de objetos al campo durante la celebración del encuentro y la exhibición de pancartas incitadoras del odio o vinculadas a grupos radicales".
Denuncian que el tifo era diferente al autorizado
Asimismo, señalan que el Sevilla utilizó un tifo diferente al que estaba autorizado para el partido del derbi, cuya autorización llegó tres días antes del partido."La pancarta ocupaba todo un fondo del estadio y mostraba un dibujo diferente al anunciado", señala la comisión.
Tal y como ocurrió, los aficionados de la grada de Gol Norte desplegaron un dibujo que ocupó la totalidad de la zona, en homenaje a los Biris en su 50 cumpleaños, en el que muchos aficionados recuerdan como "uno de los más espectaculares de los últimos años".
"El coordinador de seguridad advirtió expresamente sobre la posible vinculación al grupo radical, una posibilidad descartada por el Sevilla. Además, la autoría del tifo fue reivindicada por los propios ultras en perfiles abiertos de redes sociales", agrega Antiviolencia en una nota de prensa.
Por otra parte, la comisión abunda en que "en la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán se detectaron otras pancartas incitadoras del odio, según la propuesta de sanción acordada por la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte. Una de ellas aludía a la reyerta protagonizada por miembros de Biris Norte, Supporters y United Family antes del partido, investigada por la Policía Nacional en la semana previa del derbi sevillano.
Sanción económica para el Betis
Además, la Comisión ha propuesto una multa de 40.000 euros al Sevilla y de 30.000 euros al Betis por el "incumplimiento de las medidas de seguridad y control de accesos en los entrenamientos abiertos al público previos a la disputa del derbi".
