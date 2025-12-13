Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BALONCESTO

Pablo Laso, nuevo entrenador del Anadolu Efes hasta 2027

El equipo turco ha anunciado el relevo de Igor Kokoskov en el banquillo

Pablo Laso, durante un partido con el Baskonia

Pablo Laso, durante un partido con el Baskonia / EFE

Jordi Delgado

El Anadolu Efes ha anunciado este sábado a Pablo Laso como nuevo entrenador del equipo turco. El técnico español llega al Efes como sustituto de Igor Kokoskov, que fue despedido a finales de noviembre, y firma hasta el 2027.

"Hemos firmado un contrato con Pablo Laso, que ha ganado dos campeonatos de Euroliga además de numerosos campeonatos de liga y copas nacionales a lo largo de su carrera como entrenador, hasta el final de la temporada 2026-2027", dice el comunicado del equipo turco.

Laso, que vuelve a los banquillos tras su destitución como técnico del Baskonia el pasado verano, regresa a la Euroliga. Será el cuarto equipo que dirija en la máxima categoría del baloncesto europeo, tras el propio Baskonia, el Bayern de Múnich y el Real Madrid, con quien levantó hasta dos títulos (2015 y 2018) y llegó a otras tres finales (2013,2014 y 2022).

Ahora, en Turquía, el español tiene el reto de cambiar la dinámica negativa del equipo. En Euroliga, el Efes, que dominó Europa hace apenas unos años, se encuentra en la 18ª posición con 5 victorias y 10 derrotas. En liga, el nuevo equipo de Laso se encuentra sexto, con 6 victorias y 4 derrotas.

Laso podría debutar este mismo domingo en la pista del Fenerbahçe, y se enfrenta a un doble duro duelo de la Euroliga; este miércoles ante el Zalgiris en Kaunas, Lituania y el viernes en casa ante el Dubai Basketball.

