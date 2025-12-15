Federación
La Asamblea de la RFEF aprueba un presupuesto de más de 400 millones de euros para 2026
El aumento de los patrocinios y de los ingresos por derechos audiovisuales superarán los 200 millones de euros
La Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha aprobado este lunes el presupuesto para el año 2026, que asciende a 403,5 millones de euros, de los cuales se destinarán a inversiones 38,9 millones.
Las principales novedades del presupuesto 2026 son las siguientes:
Por un lado, una previsión de ingresos procedentes de la participación de la slección absoluta masculina en distintas competiciones y partidos amistosos; en paralelo, los derechos audiovisuales generarán nuevos ingresos por la participación en el Mundial.
El nuevo modelo de comercialización de los derechos audiovisuales de las eliminatorias de la Copa del Rey, con la encomienda de gestión, supondrá un aumento de los recursos de la Federación de más de 4 millones de euros para la próxima temporada, con una previsión de aumento en las siguientes que serán destinados a los programas de ayuda al fútbol aficionado, fútbol base y formativo.
Asimismo, la venta de los derechos audiovisuales de la Supercopa que se celebra en Arabia Saudí también crecerá hasta alcanzar 12,7 millones de euros.
Por otro lado, los ingresos por patrocinios también suben significativamente por el aumento del canon percibido por la sede de la final de la Copa del Rey, por la mejora de algunos patrocinios y la incorporación de otros. En total, los ingresos por patrocinios se elevarán hasta los 89,1 millones de euros.
De esta manera, la suma de ingresos por derechos audiovisuales y por patrocinios superará los 200 millones de euros.
Los programas de ayudas a clubes en competiciones de ámbito estatal alcanzan los 87,0 millones de euros, 7,5 millones más que en 2025, debido principalmente a nuevas ayudas para el fomento de las canteras y el scouting, y al crecimiento en 1,2 millones de euros en ayudas para el fútbol sala.
Por su parte, las ayudas a federaciones autonómicas aumentan en 8,5 millones de euros, hasta alcanzar los 40,3 millones.
Finalmente, el presupuesto de inversiones para 2026 contempla, entre otros proyectos, los destinados a instalaciones, el Plan de Modernización de la Ciudad del Fútbol, la inversión en tecnologías de información y comunicación, y la incorporación de un nuevo edificio.
- México decide el tercer entrenador del Oviedo: gusta un viejo conocido de Pachuca
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
- Fulminante: el Oviedo destituye a Carrión tras la debacle en Sevilla
- Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
- Mucha tensión, insultos y golpes a los vehículos en la llegada del equipo azul a Oviedo: Carrión, escoltado; y rompen una ventanilla del coche de Rondón
- Pachuca fulmina a Carrión y elige a Guillermo Almada: así está la situación en el banquillo del Oviedo
- La historia de Longinos Fernández, el 'cerebro' que convirtió a Oviedo en un referente nacional de los datos
- Viaje al interior de Jorge Ilegal: la leyenda del rock, en diez canciones (más un bonus track) y un relato personal de anécdotas (alguna salvaje)