La FIFA baja los precios de las entradas para el Mundial 2026

La FIFA ha dispuesto entradas más baratas para su próxima Copa Mundial masculina, que durante el verano de 2026 se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, después de que la semana pasada estallase una protesta en su contra debido a los precios.

Los aficionados que forman parte de clubes de viaje de las selecciones nacionales y de los programas de fidelidad descubrieron la semana pasada que las entradas más baratas disponibles para la final del próximo julio en Nueva Jersey tendrían un precio de más de 4.000 dólares.

Sin embargo, la FIFA anunció este martes que el 10% de la asignación de las asociaciones miembro participantes para cada partido tendrá un precio de 60 dólares, incluida la final. Esta decisión se tomó después de varias reuniones celebradas en Doha (Catar) y en las que las federaciones nacionales expresaron su preocupación por el sistema de precios.

La FIFA se enfrentó a esas críticas de los aficionados, con Football Supporters Europe acusándola de una "traición monumental" e instando a detener su proceso de venta. La asignación --de las asociaciones miembro-- equivale al 8% de la capacidad del estadio por país y por partido.

"La demanda de entradas se ha disparado: más de 20 millones de solicitudes en esta última fase. Hemos escuchado los comentarios y esta nueva categoría es lo correcto", desveló a la agencia dpa un dirigente de la FIFA.

"Las asociaciones tendrán que decidir quién debe recibirlas. Es un torneo único y un mercado único en Estados Unidos, en particular, que permite la reventa en plataformas secundarias. La demanda es altísima", apostilló el mismo dirigente de la FIFA.

Junto con su Red de Aficionados por la Discapacidad y la Inclusión, Football Supporters Europe ya había escrito al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para "condenar" una política que, según se afirmaba, niega a los aficionados discapacitados el acceso a las entradas de categoría más barata y "se aparta bruscamente" de la práctica habitual.