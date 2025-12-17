Faustino Oro suma su segunda norma y se queda a una de ser proclamado Gran Maestro de ajedrez

El ajedrecista de 12 años Faustino Oro ha conseguido su segunda norma de Gran Maestro, tras firmar un destacado empate en la ronda final del torneo IV Magistral Szmetan-Giardelli ante el Gran Maestro y ocho veces campeón argentino, Diego Flores, en una partida muy competida. El empate, logrado además con la dificultad de haber sido con piezas negras, aseguró así a Oro los 5,5 puntos que necesitaba en este torneo de Categoría XII disputado en el Centro Cultural Recoleta en Buenos Aires.

Segunda norma de GM

Con esta marca, el ajedrecista suma su segunda norma y queda a solo una de lograr el título de Gran Maestro, manteniéndose en la carrera por batir el récord mundial de precocidad. Oro se midió en este torneo Magistral Szmetan-Giardellicon a figuras internacionales como Alexei Shirov e Ivan Cheparinov confirmando el nivel que está mostrando en los últimos tiempos ante competidores de máximo nivel. El torneo de 10 jugadores fue ganado por el GM noruego Aryan Tari con seis puntos, superando a GM Ivan Cheparinov por desempate. El GM Alexei Shirov quedó medio punto detrás con 5,5 puntos. Faustino también sumó 5,5 puntos y terminó cuarto, con un rendimiento de 2608 y ganando 13 puntos de Elo. El hispano-letón Alexei Shirov se deshizo en elogios hacia el prodigio argentino: "Faustino Oro es un talento excepcional. En la historia del ajedrez, nadie ha alcanzado su nivel a los 12 años. Me sorprende que haya alcanzado este nivel con un estilo de juego tan versátil. Y no lo hizo a los 12, sino a los 11, porque hace un año ya era un jugador plenamente formado y completo. Y eso es realmente impresionante".

El prodigio del ajedrez mundial había completado su primera norma de Gran Maestro al conquistar en Madrid el torneo 'Prodigios y Leyendas'. Oro, que aparecía preclasificado en sexto lugar, se proclamó campeón del torneo sin perder ninguna partida y con un punto y medio de ventaja (7,5) sobre el Gran Maestro peruano Julio Granda, y el GM hispano-argentino Alan Pichot, que sumaron seis puntos.

Ahora, con dos normas logradas, el objetivo es conseguir la tercera para coronarse como el Gran Maestro más joven de la historia. El récord actual lo ostenta el estadounidense Abhimanyu Mishra, quien lo consiguió en junio de 2021 a los 12 años, 4 meses y 25 días. Para superar ese récord de precocidad, Faustino tiene como plazo hasta el 7 de marzo de 2026. Le faltan solo 81 días para alcanzar esa posibilidad histórica.