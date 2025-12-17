Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | MLS

El Inter Miami renueva a Luis Suárez por un año

El delantero uruguayo, de 38 años, finalizaba su vinculación con el conjunto americano al término de 2025.

Luis Suárez, renovado con el Inter Miami.

Luis Suárez, renovado con el Inter Miami. / Inter Miami

Redacción

El delantero uruguayo Luis Suárez renovó este miércoles su vinculación con el Inter Miami hasta el final de la próxima temporada, después de un año en el que el equipo se proclamó campeón de la 'MLS Cup'.

"La vasta experiencia y liderazgo del delantero fueron cruciales para que el Inter Miami consiguiera su tercer y cuarto título al ganar el Campeonato de la Conferencia Este y la Copa MLS", resaltó el club de Miami en un comunicado.

El contrato de Suárez con el club finalizaba al término de 2025 y el Inter Miami había anunciado que estaba negociando su extensión.

Sin protagonismo

El uruguayo, de 38 años, disputó 50 partidos en todas las competiciones en 2025 en los que anotó 17 goles y repartió 17 asistencias, según datos del Inter Miami.

Comenzó la última temporada como un fijo en la punta de ataque junto a Lionel Messi, pero perdió protagonismo durante los 'playoffs', en los que comenzó desde el banquillo en los últimos tres partidos, incluida la final.

Sanción por escupitajo

Además de por problemas físicos y su flojo rendimiento, Suárez se ha perdido varios partidos el último año por su conducta. En agosto fue sancionado con nueve partidos tras escupir a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders tras la derrota del Inter Miami en la final de la Leagues Cup, y en noviembre se perdió un encuentro de 'playoffs' por propinar una patada a un defensa rival en el partido anterior.

El delantero llegó al Inter Miami en 2024 tras su paso por el Gremio brasileño. En dos temporadas con el equipo ha sumado 42 goles. Su renovación se suma al fichaje del lateral izquierdo españo Sergio Reguilón, anunciado esta semana por el Inter Miami.

