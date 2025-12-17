La nueva norma de LaLiga que limita las palancas

Nuevas normas operarán en el futuro mercado de invierno de LaLiga. Un conjunto de reglas aprobadas por los clubes y a las que seguirán otras novedades de cara a la futura ventana estival. "Un código vivo", como lo definen fuentes de la competición española, que buscan estimular las transacciones, pero siempre desde la perspectiva de la sostenibilidad financiera. Entre las reglas adoptadas, una afecta directamente al Barça.

Controlar el efecto rebote y la 'mochila' del 'fair play'

O más bien, han sido los mecanismos contemplados por el club azulgrana en el pasado los que han motivado ajustes como el efectuado en las Normas de Elaboración de Presupuestos y Control Económico de LaLiga. Si el porcentaje de cobro efectivo de un ingreso recurrente es inferior al 75%, la competición española puede exigir garantías adicionales como un informe de solvencia. Si el cobro es igual o superior al 70%, según el tipo de operación, se considera válido siempre que tenga lógica.

Este mayor control busca reducir el efecto rebote que pueden provocar las 'palancas' y aplica un concepto fundamental como es el de operaciones razonadas. Tendrá vigor a partir del próximo mercado estival y por eso los clubes tendrán un margen de adaptación. Trata de evitar triquiñuelas con partidas exageradas, fichajes con salarios imputados que no son creíbles o patrocinios que se tienen en cuenta para ganar oxígeno con el límite salarial, pero que no se cobran de inmediato.

Así, el artículo 31.9 refleja que todos los patrocinios que firme un club se deben abonar durante la temporada en curso, para evitar partidas infladas y ficticias. Así, LaLiga ha estipulado que ese capital no servirá para incrementar el límite de coste de plantilla. Solo aumentará cuando se abone, aunque esto queda fuera del entorno de las palancas. En cuanto a salud financiera del Barça, se valora el esfuerzo que se ha hecho desde el club para reducir drásticamente los costes estructurales, aunque se recuerda la importancia de no aumentar la 'mochila' del 'fair play' de un año para otro.

Robert Lewandowski, en el banquillo del estadio Pedro Escartín durante el Guadalajar - FC Barcelona de la Copa del Rey 2025/26 / AP

Blindar la cantera y flexibilizar las fichas de los veteranos

Los clubes también han adoptado normas en la dirección de flexibilizar operaciones y estimular fichajes. Por ejemplo, el artículo 103 habilita a que un club pueda renovar a un jugador por una temporada sin someterse a requisitos. Eso sí, el importe no debe superar el 8% del Límite de Coste de Plantilla Deportiva. Es una especie de 'wild card', como la denomina LaLiga, que se podrá usar con un único futbolista.

Por ejemplo, operaría en el caso de una posible renovación de Lewandowski con el Barça. Otro caso azulgrana, como el de Lamine Yamal motivó la renovación de canteranos para protegerlos. Un comité valorará sí ha existido una explosión de un jugador de la base para que pueda prolongarse su contrato. También se permite ya pasar el beneficio de ciertas operaciones a las siguientes campañas, por ejemplo, con el objetivo de aprovechar oportunidades de mercado que surjan en medio de la temporada.

Los siete equipos de fútbol base femenino han estado presentes en el Johan Cruyff / Valentí Enrich

Ya de cara a la temporada 2026/2027, se permitirá, como ya se ha hecho con el fútbol femenino, que los clubes gasten en cantera sin que ello compute en el límite salarial. El límite será de dos millones de euros y puede cubrirse con base o con el fútbol femenino. No hay particularidades para otras secciones, algo que ha estado en el debate de equipos polideportivos como el Barça, porque desde LaLiga consideran que sería trazar una excepción que no es realista de cara a prespuestos sostenibles. Otra de las exenciones aplica al extremo contrario del arco de jugadores, los mayores de 36 (38 en el caso de los porteros), que podrán bajarse el sueldo para seguir en el club. Aunque siempre sin reducciones drásticas de más de tres millones. La idea es naturalizar casos como los de Cazorla y el Real Oviedo.

Por último, de cara al nuevo curso se permitirá incrementar por temporada un 25% de la cifra de negocio, permitiendo hasta seis millones -frente a los dos actuales-. Una modificación pensada sobre todo para los equipos de Segunda. Un conjunto de medidas que buscan estimular el mercado y responder a las particularidades sin que se pierda el espíritu de sostenibilidad que Javier Tebas defiende en cada intervención y que, según la competición, está presente ya en la filosofía de otras competiciones o la propia UEFA.