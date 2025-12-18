Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pulso Real Oviedo y AlmadaNuevo presidente del SportingHuelga médicos AsturiasPlanes viejo HUCAVolver a Asturias por Navidad
instagramlinkedin

Atletismo

Las gemelas Paniagua, las nuevas 'Peleteiro' del atletismo español

Las nuevas promesas del atletismo español son las hermanas Debris y Demeku, nacidas en Etiopía y adoptadas de muy niñas por una familia gallega

Demeku Paniagua y Debris Paniagua tienen 17 años.

Demeku Paniagua y Debris Paniagua tienen 17 años. / INSTAGRAM

David Rubio

David Rubio

Barcelona

La Federación Española desveló esta semana la identidad de los 20 atletas que representarán a España el próximo 10 de enero en el Campeonato del Mundo de Cross que se disputará en Tallahasse, capital de Florida (Estados Unidos). El anuncio llegó al día siguiente del histórico Europeo de Cross de Lagoa que se saldó con tres oros, dos platas y tres bronces.

En el equipo mundialista llama la atención la presencia de Debris Paniagua y de Demeku Paniagua, dos promesas de 17 años cuyo pasado guarda una cierta similitud con el de una de las mejores atletas españolas de la historia, la triplista gallega Ana Peleteiro.

Estas hermanas gemelas nacieron en Etiopía y a los dos años y medio fueron adoptadas por una pareja gallega residente en la localidad coruñesa de O Pino. Y cosas del destino, su padre adoptivo Rogelio Paniagua es el fundador del Club Atletismo O Pino en el que militan ambas.

Ana Peleteiro, con su bronce en el Mundial bajo techo de Nanking

Ana Peleteiro, con su bronce en el Mundial bajo techo de Nanking / EFE

Hace tres décadas, nació en tierras gallegas Ana Peleteiro y fue adoptada por una familia de Ribeira, localidad a la que volvió tras los Juegos de París'24 después de tres lustros fuera de su casa y poniendo punto y final a su exitosa etapa en Guadalajara a las órdenes de Iván Pedroso.

Debris Paniagua y Demeku Paniagua formarán parte del equipo español femenino sub'20 en tierras estadounidenses junto a Sandra González, Claudia Gutiérrez, Mara Rolli y Amanda Román. Los sub'20 masculinos serán Kuma Samuel Barrios, Adrià Boyano, Xavi Cabanilles, Teo de Frutos, Alejandro Ibáñez y Alejandro de la Viuda.

El pasado mes de julio, Debris se colgó un bronce de gran valor en 2.000 metros obstáculos en el Festival Olímpico de la Juventud Europea (FOJE) de Skopke, capital de Macedonia del Norte. Una semana antes, su gemela Demeku logró el título en esa misma prueba en el Campeonato Iberoamericano sub'18.

Las gemelas Paniagua apuntan muy alto

Las gemelas Paniagua apuntan muy alto / INSTAGRAM

El pasado 26 de octubre maravillaron en la Carreira Pedestre Popular de Santiago. Debris rozó la perfección al imponerse con claridad en categoría sub'18 compitiendo con el Seminario Menor de la Asunción con un registro de 26:16 (tan solo la superaron seis chicos) y su hermana Demeku fue segunda con 26:23, años luz por delante de Sabela Martínez (26:59).

"Ahora vamos a intentar estar entre las seis primeras en la próxima prueba de Cross. Si conseguimos quedar entre esas posiciones iremos a correr el Mundial a Estados Unidos", explicaron ambas a El Correo Gallego. En Atapuerca les ganó Sabela Martínez, pero fueron segunda (Debris) y tercera (Demeku). Suyo es el futuro en los obstáculos... y en el campo a través.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambios en las matrículas de coche en 2026: la novedad que llega a los nuevos coches
  2. Misterioso suceso en Oviedo: investigan la muerte de un hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
  3. Graban a un oso devorando a una burra en Oviedo: 'Están al lado de nuestras casas y nos van a comer a nosotros
  4. Las razones del cierre indefinido de la histórica Quinta del Ynfanzón (y la leyenda de su supuesto fantasma no tiene nada que ver)
  5. Suceso con final feliz en Oviedo: una mujer da a luz a una niña en un baño del Centro Cívico
  6. Vuelco económico en Asturias: el comercio y la hostelería ya pesan más que la industria en el PIB de la región
  7. La cadena de bollería más famosa de España abre su segundo establecimiento en Gijón en un 'espacio moderno y acogedor
  8. La Corredoria cancela su recogida de juguetes ante el aluvión de donaciones en mal estado: 'La solidaridad no es regalar lo que tirarías a la basura

Atención asturianos: la tienda outlet de Lidl con descuentos en ropa, maquillaje, o aparatos deportivos aún más baratos que en la tienda original

Atención asturianos: la tienda outlet de Lidl con descuentos en ropa, maquillaje, o aparatos deportivos aún más baratos que en la tienda original

El Supremo ordena al Gobierno garantizar el acceso de sistema de asilo del medio centenar de menores que están en Madrid

El Supremo ordena al Gobierno garantizar el acceso de sistema de asilo del medio centenar de menores que están en Madrid

El PSOE denuncia que la "grave ineficacia" del sistema de reciclaje supone un sobrecoste de dos millones de euros para Oviedo

El PSOE denuncia que la "grave ineficacia" del sistema de reciclaje supone un sobrecoste de dos millones de euros para Oviedo

El BCE mantiene los tipos en el 2% ante el control de la inflación y la mejora de la economía

El BCE mantiene los tipos en el 2% ante el control de la inflación y la mejora de la economía

Esta es la lista de convocadas de Montse Tomé para la selección asturiana femenina

Esta es la lista de convocadas de Montse Tomé para la selección asturiana femenina

Villaviciosa hace memoria medieval: así avanza la rehabilitación de los restos de la muralla de Pola de Maliayo

Villaviciosa hace memoria medieval: así avanza la rehabilitación de los restos de la muralla de Pola de Maliayo

Estos son los electrodomésticos Balay que están revolucionando la cocina y que todos quieren

Estos son los electrodomésticos Balay que están revolucionando la cocina y que todos quieren

Detenido un empresario de Gijón por falsificación de documentos durante una década

Detenido un empresario de Gijón por falsificación de documentos durante una década
Tracking Pixel Contents