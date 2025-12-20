Premier League
El City sigue presionando al Arsenal con su quinta victoria seguida
El Liverpool se recupera con un triunfo a domicilio sobre el Tottenham y el Chelsea no pasa del empate en Newcastle
El Manchester City acecha al liderato del Arsenal. Con su quinta victoria seguida, ha recortado cinco puntos de desventaja al cuadro londinense, al que ha adelantado en la clasificación a la espera del desenlace del partido que jugará en el campo del Everton. El equipo de Pep Guardiola se deshizo del West Ham en el Etihad con la tranquilidad que desprende el marcador (3-0).
Erling Haaland abrió (m. 5) y cerró el marcador (m. 69) y suma 57 tantos en el año natural con la camiseta celeste. El neerlandés Tijjani Rijnders (m. 38) había encarrilado el triunfo local antes del descanso. El West Ham, que se debate por huir del descenso, apenas creó problemas en la segunda mitad, insuficientes para inquietar al City.
Guardiola ya no pudo contar con los futbolistas cedidos a la Copa África (Rayan Ait Nouri y Omar Marmoush) -tampoco el West Ham los suyos (Malick Diouf y Aaron Wan-Bissaka)-, y sigue sin poder contar con los lesionados Jéeremy Doku, Oscar Bobb, Mateo Kovacic, Rodri Hernández y John Stones. Pero ha recuperado una notable versión de Phil Foden, que colaboró en dos goles.
Tensión en Londres
También Arne Slot tiene motivos para sentirse optimista tras superar el Liverpool la delicada visita al Tottenham. Un choque durísimo (1-2) y accidentado que empezó a partir de la expulsión de Xavi Simmons (m. 30) para los londinenses.
Slot retiró a un defensa para dar entrada a Alexander Isak en el descanso y que el equipo fuera más ambicioso con la superioridad numérica. El delantero sueco marcó (m. 57), pero al conectar el tiro quedó lesionado por la fuerte entrada de Micky Van de Ven. A Isak le sustituyó Jeremie Frimpong, que tampoco acabó el partido por un codazo de Richarlison, que entró en el tramo final.
Hugo Ekitike marcó el segundo gol de los rojos (m. 66) sin que ese tanto rindiera a los Spurs. Richarlison espoleó a los suyos (m. 83) y en el fragor final, el árbitro expulsó a Cristian Romero por dar una patada en el suelo a Ibrahima Konaté. Pese a todo, en el tiempo añadido el Tottenham remató dos veces que neutralizó Alisson.
El Chelsea se salva
El Chelsea salvó un punto de su visita a Newcastle. Salvó un punto porque en el minuto 20 perdía por 2-0 con un doblete de Nick Woltemade. El delantero alemán pudo marcar el tercero, pero no acertó en esa oportunidad y dejó vivo al Chelsea, que se acercó con un gran lanzamiento de falta de Reece James (m. 49). Poco después igualó Joao Pedro (m. 66), mientras los jugadores del Newcastle y sus aficionados maldecían al árbirtro por no haber pitado un claro penalti de Trevoh Chalobah sobre Anthony Gordon.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
- Este es el barrio de Oviedo más multicultural: tiene vecinos de 78 países y los inmigrantes ya suponen más del 15% del total
- Luz para un misterioso suceso en Oviedo: la autopsia descarta un crimen en la muerte del hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
- Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
- Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
- ¿El primer regalo para Guillermo Almada? El Real Oviedo estudia la llegada de un internacional uruguayo
- El plan para construir 130 chalés en Avilés ya está en marcha: 'En dos años puede haber gente viviendo allí
- La familia Masaveu invierte más de 14,7 millones para ganar peso en la multinacional energética EDP