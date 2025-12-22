Fernando Alonso sorprende en Ferrari por las calles de Mónaco (y su matrícula no deja indiferente a nadie)
El piloto asturiano conduce un deportivo del Cavallino Rampante modelo 512 TR
Rubén Burillo
Conocemos muchos deportivos de Fernando Alonso, como el Aston Martin Valiant o el Valkyrie. El dos veces campeón del mundo de Fórmula 1 ha sorprendido recientemente conduciendo un Ferrari 512 TR (una berlinetta, coupé deportivo de dos asientos), con la matrícula 3314, el número de victorias que por fin tiene que llegar (33), y su número en el Mundial de Fórmula 1 (14).
El Ferrari 512 TR fue la evolución del Testarossa, uno de los deportivos más míticos de la firma italiana, y su producción se inició en 1991. El deportivo cuenta con un motor V12 que da 428 caballos de potencia capaz de desarrollar 491 Nm de par.
El deportivo que conducía Fernando Alonso acelera de 0 a 100 en 4,8 segundos y alcanza los 313,8 kilómetros por hora como velocidad máxima. El Ferrari 512 TR cuenta con una caja de cambios manual de 5 marchas.
El Ferrari 512 TR mide 4,48 metros de largo, 1,976 de ancho y 1,135 metros de alto, y pesa unos 1.473 kilos. El motor bóxer de 12 cilindros ha sido el desencadenante de una serie de modificaciones en el deportivo, ya que tenía como objetivo bajar la altura al suelo del chasis para rebajar el centro de gravedad y así mejorar el agarre y reducir el balanceo.
Las principales diferencias visuales están en el morro y la parte trasera, el diseño de las rejillas del capó motor y el diseño de las llantas. Las diferencias con el Testarossa están en el perfil del panel que hay entre los dos pilares traseros, que era plano y fluía directamente hacia el techo.
También se hicieron cambios en los asientos, en el diseño del volante y en otros detalles del acabado. El interior fue rediseñado para incrementar el confort y la ergonomía. Con el Ferrari 512 TR, se retornaba a la utilización de caracteres para denominar al modelo, con el número ‘5’ como referencia a la cilindrada del motor expresada en litros y el ‘12’ como número de cilindros del motor. El ‘TR’ era la abreviatura de Testarossa.
El Ferrari 512 TR que conduce Fernando Alonso puede estar entre los 250.000 y 410.000 euros, en el mercado de segunda mano.
