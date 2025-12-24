Maternidad
Ana Peleteiro anuncia un nuevo embarazo tras perder el bebé que esperaba en julio
En una publicación en redes sociales, la atleta gallega explica que ha estado varios meses guardándose esta noticia
Alberto Rivera
La saltadora Ana Peleteiro ha terminado el año con una gran noticia. En este día de Nochebuena ha anunciado en sus redes sociales que espera de nuevo un bebé, el que sería su segundo hijo y quinto de su pareja, el también atleta Benjamin Compaoré, quien ya tenía tres de una relación previa.
La saltadora anunciaba en julio que se había quedado embarazada por sorpresa, tras anunciarse a finales del mes de junio que no acudiría al Campeonato de Europa de Atletismo por Naciones. Sin embargo, pocas semanas después explicaba que el bebé que esperaba se había quedado sin latido.
Este miércoles, coincidiendo con la Nochebuena, Peleteiro y Compaoré anunciaron en sus redes sociales que están esperando de nuevo a un bebé. "Nuestro angelito en el cielo nos ha enviado el regalo más grande, bonito y especial para despedir este 2025", expresan en una publicación en Instagram.
La atleta ya se encuentra embaraza de varias semanas. "Estos meses hemos estado guardando un secreto muy bonito", indicaba al compartir esta publicación en sus 'stories'.
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
- Dos heridos, uno de ellos grave, al chocar un turismo y una furgoneta de mantenimiento cerca de Oviedo: la autopista estuvo cortada más de dos horas
- Simulaba vivir en Madrid para pagar menos impuestos que en Gijón (y ahora le multan con 350.000 euros)
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Navidad helada en Asturias: la Aemet alerta de la entrada de masas de aire 'más frías de lo normal', con temperaturas bajo cero en gran parte de la región
- Vox denuncia que el Ayuntamiento de Oviedo devuelve más de 11.000 euros de una subvención de Servicios Sociales sin ejecutar
- El Pueblo Ejemplar de Asturias agotó todos sus décimos de Navidad tras la visita de la Familia Real y sigue en racha (o al menos recupera lo jugado)
- La paradoja del asturiano que repartió casi siete millones del Gordo de Navidad: solo se quedó con un décimo (y a compartir entre ocho)