Tineo corona los campeones de Asturias de ciclocross

En una mañana muy fría se celebro el VIII ciclocross Villa de Tineo que este año fue campeonato de Asturias de ciclocross, en un circuito precioso, técnico y bastante completo y con unas vistas espectaculares. La participación fue elevadísima con corredores de Asturias, Galicia y Castilla y León.

En máster 60 el campeonato fue para el incombustible Manuel Ángel Taboada; en máster 50 fue para marcos Álvarez , en máster 40 el ganador fue Iván Crespo y en máster 30 Gonzalo de Lis.

En cadetes en una carrera muy emocionante el ganador fue Manuel García de Viella-Gutrans en un duelo emocionante con Marcos del Campo , haciendo medalla de bronce Jaime Bobes. En cadetes féminas la ganadora y dominadora de la prueba fue Laura Solares del Mirat- Salamanca E.C., quedando segunda y tercera respectivamente Estela Fernández y Elisa Gómez.

El campeonato juniors fue para Óliver Losas del MMR, que tuvo un duelo hasta el final con Samuel Castiello , siendo tercero Iker Ibáñez. En los elite-sub 23 la carrera y el campeonato fueron para Canor Árboleya del MMR, siendo segundo Hugo Traviesa y tercero Mario Vega, todos corredores en edad sub 23.