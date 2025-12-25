Tenis
El padre de Alcaraz, sobre el no a Ferrero: "Cada uno es libre de opinar con lo que sepa"
El técnico valenciano reconoció sentirse "dolido" por la ruptura, aunque con una "sensación de tranquilidad y de haber hecho los deberes"
EFE
Carlos Alcaraz González, padre del tenista número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, declaró a EFE que "cada uno es libre de opinar con lo que sepa", sobre la ruptura con Juan Carlos Ferrero, entrenador de su hijo durante los últimos 7 años, desde que atleta de El Palmar (Murcia) tenía 15.
La persona más influyente en el actual líder de la ATP, que a sus 22 años tiene 24 títulos, incluidos 6 Grand Slam, no desveló el motivo de no renovar el contrato de Ferrero, que ha recibido el premio al mejor entrenador del año en la ATP.
Juan Carlos Ferrero reconoció en una entrevista, en el diario Marca, sentirse "dolido" por la ruptura, aunque con una "sensación de tranquilidad y de haber hecho los deberes", y desveló que no cierra la puerta para volver a trabajar en un futuro con el murciano, del que dice que tiene "posibilidades de ser el mejor tenista de la historia".
Una semana después de anunciarse la ruptura profesional entre tenista y técnico, éste señaló que había "ciertas cosas" en las que no estaban de acuerdo, pero que ni siquiera se sentaron a hablar de ello, y agregó "desde el entorno de Carlos" se pensó que lo mejor era dejarlo, lo que apunta al padre, quien declinó hacer más declaraciones.
- Ojo a los asturianos con el cambio de horario en el conocido supermercado: adelanta su horario de cierre y el lunes hay pescadería
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
- ¿Cuál es el origen de los nombres de los 78 concejos asturianos? Uno de los mayores expertos en toponimia da las claves
- La nieve llega a Asturias por Navidad: la Aemet activa una alerta por nevadas y advierte del desplome de los termómetros
- Vox denuncia que el Ayuntamiento de Oviedo devuelve más de 11.000 euros de una subvención de Servicios Sociales sin ejecutar
- Cepi da la buena nueva azul: 'El Oviedo podría estar entrenando en La Belga en la primavera de 2027
- Rescatan a una gijonesa de 97 años que se quedó encerrada 'a la intemperie' en la terraza de su casa
- La paradoja del asturiano que repartió casi siete millones del Gordo de Navidad: solo se quedó con un décimo (y a compartir entre ocho)