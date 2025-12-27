Isco Alarcón volverá a pasar por el quirófano: el capitán del Betis será operado este lunes

El capitán del Real Betis, Isco Alarcón, afrontará una nueva intervención quirúrgica el próximo lunes 29 de diciembre, un revés más en su ya accidentado proceso de recuperación tras las lesiones que ha arrastrado en las últimas semanas.

Según ha avanzado MundoBetis, la operación prevista será una artroscopia para corregir una lesión intraarticular en la zona del cartílago de su tobillo derecho, una afección que no se detectó en las primeras pruebas tras el golpe sufrido en el partido de la Europa League contra el Utrecht a finales de noviembre.

Isco, que fue titular en ese encuentro antes de retirarse por el dolor, había experimentado en principio una evolución esperanzadora tras las primeras semanas de tratamiento. Sin embargo, las infiltraciones aplicadas no han logrado los resultados esperados, por lo que el cuerpo técnico y los servicios médicos del club consideran necesaria esta intervención menor para abordar directamente el foco de la lesión.

Esta nueva cirugía implica un nuevo periodo de baja para el mediapunta malagueño, que se suma al tiempo ya perdido desde que se lesionó el pasado mes de noviembre. Desde el Betis esperan que la artroscopia, aunque rutinaria, pueda permitir un mejor pronóstico para su recuperación, si bien el tiempo exacto de ausencia en los terrenos de juego dependerá de su evolución postoperatoria.

Isco ha sido pieza clave para el proyecto verdiblanco desde su llegada, ejerciendo no solo como mediocampista creativo sino también como capitán y referente dentro del vestuario. Su ausencia prolongada es un golpe para el equipo de Manuel Pellegrini en un tramo exigente de la temporada, tanto en LaLiga como en Europa.

El Betis y la afición aguardarán ahora con atención la evolución del proceso, confiando en que esta intervención permita al 10 verdiblanco encarar con garantías su regreso a la competición en las próximas semanas.