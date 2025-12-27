A los 82 años
Muere Amelia del Castillo, primera presidenta en la historia del fútbol español
En una industria claramente masculina, consiguió marcar un antes y un después, presidiendo y fundando el Atlético de Pinto
EP
El Ayuntamiento de Pinto ha lamentado el fallecimiento con 82 años de Amelia del Castillo Cobos, nombrada recientemente Hija Predilecta de su ciudad tras haber fundado el Club Atlético de Pinto y convertirse el 15 de octubre de 1963 en la primera presidenta en la historia del fútbol español.
"Se decretarán días de luto oficial el 28, 29 y 30 de diciembre, ondeando las banderas a media asta. Por expreso de la familia, se mantiene la programación de Navidad", ha indicado este sábado el Ayuntamiento pinteño desde su cuenta en la red social X.
El Pleno de la misma institución aprobó por unanimidad el pasado 19 de noviembre imponer su título de Hija Predilecta a Amelia del Castillo por ser "una mujer pionera, valiente y un ejemplo para toda la ciudad".
La premiada acudió a aquella ceremonia acompañada de familiares y amigos. Entre ellos estuvo el presidente del Getafe CF, Ángel Torres, además de compañeros de profesión, exjugadores del propio Atlético de Pinto y representantes de todos los equipos de fútbol de la ciudad.
Salomón Aguado, alcalde de Pinto, ha expresado sus condolencias en X. "Con toda tristeza de corazón lamento el fallecimiento de Amelia del Castillo, Hija Predilecta de Pinto. Una mujer pionera, ejemplo y referente. He trasladado a su familia mi pésame y el de todos los vecinos de Pinto. Decretaremos tres días de luto oficial", ha dicho.
- Incertidumbre en Villamanín (León) con las participaciones del Gordo: la comisión de festejos convoca una reunión urgente
- Registros en un concejo de Asturias en una operación récord contra el fraude del combustible
- Estos son los tipos de coche a los que afectará la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (a partir del jueves)
- La 'Tardebuena' conquista Asturias: miles de asturianos se lanzan a la calle en el vermú de Nochebuena
- ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)
- Oleada de cancelaciones de trenes en Asturias debido a las heladas: 'No debería pasar, los convoyes están en mal estado
- Pajares, sin tregua por Navidad: los usuarios denuncian que la estación estuvo cerrada pese a tener condiciones para abrir
- La sangría comercial de Avilés suma nuevos cierres en la Cámara y en Doctor Graíño