Cristiano Ronaldo se marca una cifra de goles total en su carrera: "Estoy seguro de que llegaré"

Cristiano Ronaldo, en la gala de los Globe Soccer Awards 2025 en Dubái.

Cristiano Ronaldo, en la gala de los Globe Soccer Awards 2025 en Dubái. / Fabio Ferrari/LaPresse / LAP

Redacción

El portugués Cristiano Ronaldo, futbolista del Al Nassr de Arabia Saudí, dijo este domingo, durante los premios Globe Soccer 2025, que quiere alcanzar los 1.000 goles en su carrera y que está seguro de conseguirlo si le respetan las lesiones.

El jugador portugués suma 956 tantos en su carrera después de formar parte de clubes como Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus y, ahora, el Al Nassr.

Cristiano, tras recibir el premio al mejor jugador de Oriente Medio por delante de Salem Al-Dawsari (Al Hilal), Karim Benzema (Al-Ittihad) y Riyad Mahrez (Al-Ahli de Arabia Saudí), afirmó que todavía tiene "la pasión" y está "motivado" para seguir.

"Es duro seguir jugando, pero todavía tengo la pasión y estoy motivado para seguir. No importa donde juegue, en Oriente Medio o en Europa, siempre quiero ganar más trofeos y quiero llegara la cifra que todos sabéis. Estoy seguro de que llegaré si no hay lesiones", señaló.

Cristiano ya es el máximo realizador de la historia, por delante de Leo Messi y de Pelé, con 896 y 762 goles, respectivamente. Sin embargo, algunas cuentas atribuyen al brasileño más de 1200 goles. Es una controversia eterna.

