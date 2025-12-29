Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BOXEO

Anthony Joshua, herido en un accidente de tráfico con dos muertos

El boxeador se encontraba visitando familiares en Nigeria

Anthony Joshua, rescatado de un accidente de tráfico.

Anthony Joshua, rescatado de un accidente de tráfico. / X

Jordi Delgado

Barcelona

El campeón mundial de los pesos pesados, Anthony Joshua, ha resultado herido en un accidente de tráfico este lunes en Nigeria. El Cuerpo Federal de Seguridad Vial de Nigeria ha informado que el peleador de 36 años, pasajero en el asiento trasero de un Jeep Lexus con cinco personas en el interior, chocó hoy con un camión detenido en la autopista Lagos-Ibadan en Makun, según medios locales. Dos de las personas han fallecido en el incidente.

Algunas imágenes compartidas en redes sociales muestran al deportista sentado en el vehículo, rodeado de vidrios rotos y con heridas. Joshua fue rescatado y trasladado a un centro médico para recibir atención.

Según el cuerpo policíaco a través de la BBC, el coche involucrado en el incidente viajaba "más allá del límite de velocidad legalmente prescrito" y perdió el control durante "una maniobra de adelantamiento", impactando con un camión parado al costado de la carretera.

Joshua estaba en el país visitando a familiares en la ciudad de Sagamu, en el suroeste del país tras su pelea con Jake Paul, donde logró ganar por KO técnico en el sexto asalto.

Luz verde a los 3,9 millones del Principado para reformar el edificio en el que se ubicará el futuro juzgado de Pravia

VÍDEO: Ingresa en prisión un delincuente reincidente que tenía atemorizado a El Entrego y acumulaba más de una docena de hurtos y robos en comercios en menos de dos meses

Superan los 320 km/h y cuestan más de 15 millones: así son los dos superdeportivos de lujo con los que Fernando Alonso se pasea por las calles de Mónaco estas Navidades

VÍDEO: El Sporting regresa a los entrenamientos tras el parón de Navidad

Un estudio revela la mejor forma de dejar los antidepresivos sin aumentar el riesgo de recaída

Última hora sobre Alejandra Rubio y Carlo: "Maltratador ysecuestrador de niños"

La memoria de Aníbal Vázquez, origen de la fiesta del fútbol mierense

La memoria de Aníbal Vázquez, origen de la fiesta del fútbol mierense

El gijonés que atacó con un cuchillo y un martillo a su madre queda en libertad y a la espera de un examen psiquiátrico

