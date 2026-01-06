Williams matiza sus críticas a la Supercopa: "No usé la palabra adecuada [mierda], pero no me arrepiento"

Dijo hace unos días Iñaki Williams que jugara la Supercopa en Arabia Saudí era "una mierda". Y, claro, subió el pan. Tan llamativa, por contundente, fue su declaración público que Ernesto Valverde le reprendió en su siguiente rueda de prensa, diciendo que su capitán no había estado acertado. Ya sobre el terreno de la discordia, ambos han profundizado en esas palabras. En esa palabra, mejor escrito.

"Soy natural y digo las cosas como las pienso, pero a veces hay que tener más cuidado", arrancó el '9' rojiblanco, con propósito de enmienda. "Las formas no fueron las adecuadas, la palabra que utilicé no fue la adecuada, pero sigue siendo una faena para todos. No me arrepiento".

Quiso en todo caso aclarar Williams que se refería al hecho de alejar a la afición del Athletic (y, por extensión, del resto de equipos participantes) del torneo. "En España, con la enorme masa social que tenemos, nos podrían haber podido acompañar", incidió el ariete.

El reto del Barça

También dijo que, antes de que Valverde reprochara en público su declaración, habló con él para decirle que iba a "tratar de quitar hierro al asunto". Un 'Txingurri' que en Yeda profundizó en su diferente manera de ver esta competición en Arabia Saudí: "Estamos contentos de estar aquí, para nosotros es un prestigio increíble venir aquí a jugar una Supercopa, aunque en otro formato podríamos tener más opciones, con nuestro público. Pero lo asumimos".

Sobre la semifinal de este miércoles contra el Barça, entrenador y capitán coincidieron en la tremenda dificultad que supone enfrentarse al equipo de Hansi Flick, en un gran estado de forma. "Si queremos ganarles necesitamos una gran dosis de acierto, porque ellos al final aciertan, no hubo más que ver el partido del Espanyol", recordó Valverde, que no desveló la incógnita de si apostará por Padilla o Simón en la portería.