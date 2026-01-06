El Barça se agarra a Shengelia y liquida al Maccabi en un Palau sin público

La veteranía, el talento y la inteligencia del gran Toko Shengelia (22 puntos, 27 de valoración) acabó certificando el triunfo del Barça ante el Maccabi en un extraño duelo disputado en un Palau sin público para garantizar la seguridad por el conflicto de Israel con Gaza. Un centenar de activistas propalestina protestaron sin incidentes en las afueras del pabellón en los prolegómenos de un choque que llegó a dominar por 24 puntos el cuadro azulgrana en la primera mitad, pero el guion se complicó y el astro georgiano evitó males mayores (93-83).

El Barça recuperó el camino del triunfo en la Euroliga tras dos tropiezos ante Fenerbahçe y Mónaco. El equipo de Xavi Pascual llegaba a la cita con la inercia positiva del fantástico triunfo del domingo en la pista del Madrid (100-105) que rompió un gafe que duraba casi dos años con nueve derrotas seguidas incluidas ante los blancos. Prolongó el subidón el cuadro azulgrana con una puesta en escena espectacular que permitió cerrar el primer cuarto con un marcador de 32-19 y 7 de 9 en triples, con especial mención para Miles Norris, recuperado para la causa por el técnico de Gavà.

Willy, entonado

La apisonadora culé continuó en el segundo acto hasta alcanzar una máxima ventaja de 24 puntos que propició el tiempo muerto de Oded Kattash (44-20, m. 14). Por entonces, Willy Hernangómez, otro de los resucitados, ya sumaba 8 puntos, 8 rebotes y 19 de valoración, cifras impensables hace pocas semanas. El pívot se estancó después aunque acabó con un doble-doble (10 tantos, 10 capturas).

Xavi Pascual da instrucciones a sus jugadores en el partido de este martes ante el Maccabi. / Alejandro Garcia / EFE

Funcionó la bronca del técnico visitante y el Maccabi incrementó su intensidad, mejoró su acierto desde el perímetro con un inspirado Tamir Blatt (hijo del mítico David) y llegó al descanso con un digno 56-44 que obligaba al Barça a no bajar la guardia. El cuadro catalán, que llegó a firmar un parcial de 22-3 durante el primer cuarto, perdió el tanteo en el global del segundo (24-25).

Apagón preocupante

Satoransky y Punter se sumaron a la fiesta de los triples y mantuvieron una cómoda ventaja en el tercer cuarto, que concluyó con los azulgranas controlando la situación (77-63). En ese cometido ya tuvo mucho que ver Shengelia, que se puso al frente de las operaciones con su habitual energía.

El apagón llegó en el cuarto final, cuando el Maccabi redujo la barrera psicológica de los 10 puntos (77-68, m. 33) y obligó a Pascual a detener el crono tras un piscinazo de Rayman castigado con falta en ataque de Willy. Echó en falta el Barça la presión de su público en esos momentos complicados, pero supo salir a flote ante un rival que se llegó a colocar a cinco puntos (77-72) a seis minutos del cierre.

Un canastón de Shengelia cortó la sangría y dio un respiro al Barça que recuperó las buenas sensaciones. Laprovittola, que acabó con 14 puntos, se encargó de poner el lazo al partido en un desenlace sin agobios.