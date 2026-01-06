FEDERACIÓN
Qatar puede coger el relevo de Arabia en la Supercopa de España
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) negocia con Qatar para que albergue la Supercopa de España en 2027, debido a problemas de calendario en Arabia Saudí por la Copa de Asia.
Carlos Monfort
Qatar está en disposición de acoger de forma excepcional la Supercopa de España el próximo año. El plan responde a un problema de calendario del actual país organizador, Arabia Saudí, que tendría un conflicto de fechas por la celebración de la Copa de Asia y, por ese motivo, sería reemplazado durante una edición.
Según las conversaciones que maneja la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), las negociaciones están avanzadas tanto para resolver esa “solución puente” en 2027 como para ampliar un año más el acuerdo vigente con Arabia, una extensión que llevaría el contrato hasta 2030. A partir de ahí, el escenario que se trabaja en los despachos abre la puerta a un cambio de ciclo: una vez finalice ese vínculo, Qatar podría convertirse en la nueva sede del torneo durante cuatro temporadas (hasta 2034).
La RFEF, que este mismo martes tiene previsto realizar el viaje oficial a Arabia Saudí, ha querido reforzar el mensaje de respaldo institucional a la Supercopa con un gesto de gran calado: ha invitado a 82 clubes del fútbol español, de todas las categorías, en una muestra de la apuesta por un formato que ya está plenamente asentado.
El torneo, que hace años dio el salto al modelo de cuatro equipos, se ha consolidado como un producto de alto impacto deportivo y económico. Y, en ese contexto, la posibilidad de que Qatar tome el relevo de manera puntual el próximo año aparece como una salida para blindar el calendario y garantizar la continuidad del evento sin renunciar a su actual dimensión internacional.
- La caída de dos caballos de la carroza del Rey Gaspar obliga a sus majestades a desfilar a pie por Oviedo
- Comunicado urgente de los Reyes Magos: la cabalgata de Villaviciosa se adelanta y la recepción será en la plaza de abastos
- Primera cabalgata que se suspende en Asturias por el temporal 'Francis': el resto sigue adelante... de momento
- Tragedia a 50 metros de casa: así fue el accidente que costó la vida a un vecino de Morcín
- La zona de Oviedo que crecerá próximamente con 450 viviendas (150 se empezarán a construir esta misma primavera)
- Todos los cambios de última hora que afectan a las cabalgatas de Reyes de Asturias por el temporal 'Francis': un desfile suspendido, varios adelantos de hora, recortes en el recorrido...
- Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas
- La borrasca 'Francis' ya azota Asturias y amenaza con dejar nieve en cotas bajas