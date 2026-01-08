Ver más galerías relacionadas

Fútbol Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes Agencias Actualizado: 08/01/2026 21:34 Ver galería > Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes

Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes Kai Forsterling / EFE Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes

Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes STR / EFE Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes

Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes Kai Forsterling / EFE Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes

Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes STR / EFE Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes

Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes STR / EFE Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes

Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes Altaf Qadri / AP Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes

Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes Kai Forsterling / EFE Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes

Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes Altaf Qadri / AP Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes

Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes Kai Forsterling / EFE Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes

Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes Kai Forsterling / EFE Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes

Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes Altaf Qadri / AP Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes

Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes Kai Forsterling / EFE Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes

Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes Kai Forsterling / EFE Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes

Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes Kai Forsterling / EFE Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes

Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes Associated Press/LaPresse / LAP Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes

Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes Associated Press/LaPresse / LAP Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes

Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes Altaf Qadri / AP Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes

Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes Altaf Qadri / AP Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes

Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes Altaf Qadri / AP Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes

Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes Altaf Qadri / AP Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes

Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes Altaf Qadri / AP Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes

Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes Kai Forsterling / EFE Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes

Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes Kai Forsterling / EFE Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes

Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes Kai Forsterling / EFE Supercopa | Atlético de Madrid-Real Madrid, en imágenes