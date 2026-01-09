Carlos Alcaraz aterriza en Seúl para abrir el 2026 ante Sinner

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner volverán a ser en 2026 los dos tenistas llamados a pelear por los títulos más importantes del circuito. Sin embargo, no habrá que esperar hasta el Open de Australia, la gran cita que cada año inaugura el calendario, para verlos frente a frente. Y es que tanto el italiano como el murciano, que parte desde el número uno del ránking de la ATP, se enfrentarán mañana (8.00 horas, Movistar +) en un partido de exhibición en Corea del Sur.

El partido que se disputará en el Inspire Arena de Incheon ha generado una gran expectación en Seúl, donde numerosos aficionados aclamaron a Alcaraz en su llegada al aeropuerto en busca de poder hacerse una foto con el tenista de El Palmar o de obtener un autógrafo. Este duelo amistoso ante Sinner será su única prueba antes de encarar el Open de Australia y después de entrenar durante las últimas semanas del mes de diciembre en Murcia, en las instalaciones de la Real Sociedad Club de Campo.

Ferrero y Alcaraz celebran el triunfo en Indian Wells del murciano en 2023. / Efe

Este inicio de año está marcado para Alcaraz tras la ruptura con el que hasta ahora había sido su entrenador, Juan Carlos Ferrero. El tenista murciano se encuentra preparando la temporada desde mediados de diciembre con Samuel López, con el que ya estaba trabajando últimamente en los torneos en los que el valenciano no se podía desplazar.

Alcaraz intentará en este 2026 hacerse con un Open de Australia que es el único ‘Grand Slam’ que se le resiste en su palmarés a sus 22 años. Conquistó el pasado año tanto Roland Garros como el US Open y se encuentra en el número uno del ránking de la ATP con 12.050 puntos, seguido por el italiano con 11.500. El tercero, muy alejado de ambos, es el alemán Alexander Zverev con 5.105 en su casillero.