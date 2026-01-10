AJEDREZ
Carlsen: "Creo que Faustino es mejor con 12 años que Messi a esa edad"
El noruego recibió en Oslo al argentino y deshizo en elogios hacia él: "No debe pensar en los resultados si no en disfrutar jugando"
Faustino Oro, el ajedrecista argentino de 12 años residente en Barcelona desde 2023, fue invitado por Magnus Carlsen a Oslo, donde el campeón del mundo le recibió. Oro, que se encuentra a una norma de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia, logro que debe conseguir antes del 9 de marzo, conversó con Magnus, quien elogió al prodigio argentino.
CR7 vs Messi
"Creo que Faustino es mejor con 12 años de lo que era Messi a esa edad. Está en el buen camino y un día Messi tendrá suerte de ser comparado contigo", le advirtió Carlsen. El reclamo publicitario del encuentro organizado por Take Take Take en sus estudios fue 'CR7 & Messi'. Es públicamente conocido que Carlsen es seguidor del Real Madrid hasta el punto de haber hecho dos veces el saque de honor en el Santiago Bernabéu, mientras a Oro se le conoce como el Messi del ajedrez. Kasparov llegó a bautizarlo, en una juego de palabras, como 'Chessi'.
Carlsen elogió los avances de Oro sobre el tablero y la consistencia que está demostrando en sus últimas apariciones en los diferentes torneos y competiciones: "Faustino es un gran jugador con un concepto posicional extraordinario, algo inusual es un ajedrecista tan joven. Ama el ajedrez y no debe pensar en los resultados si no en disfrutar jugando".
La tercera norma de Oro
Oro habló sobre la posibilidad de convertirse en el jugador más joven de la historia en lograr el título de Gran Maestro: "No estoy pensando en batir esta marca, sino en mejorar mi juego. No va a ser fácil conseguir la tercera norma, pero mi objetivo es convertirme algún día en campeón del mundo absoluto como Magnus". La complicidad entre el noruego y el argentino destacó durante todo el evento celebrado en Oslo.
