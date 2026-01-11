Fútbol
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Agencias
Ver galería >
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Altaf Qadri / AP
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Kai Försterling / EFE
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Kai Försterling / EFE
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Altaf Qadri / AP
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Altaf Qadri / AP
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Kai Försterling / EFE
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Kai Försterling / EFE
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Kai Försterling / EFE
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Kai Försterling / EFE
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Kai Försterling / EFE
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Kai Försterling / EFE
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Kai Försterling / EFE
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Altaf Qadri / AP
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Kai Försterling / EFE
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Kai Försterling / EFE
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Kai Försterling / EFE
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Kai Försterling / EFE
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Kai Försterling / EFE
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Kai Försterling / EFE
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Kai Försterling / EFE
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Kai Försterling / EFE
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Altaf Qadri / AP
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Kai Försterling / EFE
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Associated Press/LaPresse / LAP
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Associated Press/LaPresse / LAP
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Kai Försterling / EFE
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Kai Försterling / EFE
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Altaf Qadri / AP
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Kai Försterling / EFE
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Kai Försterling / EFE
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Kai Försterling / EFE
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Kai Försterling / EFE
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Altaf Qadri / AP
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Altaf Qadri / AP
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Altaf Qadri / AP
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Altaf Qadri / AP
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Altaf Qadri / AP
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Kai Försterling / EFE
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes
Final de la Supercopa de España: Barcelona - Real Madrid, en imágenes