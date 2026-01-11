Mbappé acude al rescate de Xabi por enésima vez

Kylian Mbappé ha viajado a Arabia Saudí para jugar la final de la Supercopa de España al rescate del Real Madrid. El francés se ha convertido en un tótem madridista, es el Cid de un Xabi Alonso que se abraza a él como quien se aferra a un salvavidas en medio del naufragio. Hasta el punto de que antes de lesionarse en el entrenamiento navideño en Valdebebas, con un esguince de rodilla, el francés solo se había perdido uno de los 24 partidos que había jugado hasta temporada el Real Madrid. Fue el del Manchester City en Champions, el pasado 10 de diciembre. Hasta entonces, el delantero de Bondy había jugado los cinco partidos anteriores de la Liga de Campeones, los 17 de Liga, previos al último del Betis, en los que fue titular y jugó los 90 minutos en doce de ellos, y el de Copa en Talavera en el que fue determinante con sus dos goles.

Mbappé suma 29 tantos en los 24 partidos en que ha participado. Sin embargo, y contando con el partido de la semifinal ante el Atlético de Madrid, hay una estadística que llama poderosamente la razón. El Real Madrid ha jugado 12 partidos sin el galo, con un 67% de victorias y ¡una sola derrota! De los 12 encuentros que ha jugado sin Kylian el Madrid en estos casi 18 meses, ganó ocho, empató tres y salió derrotado en uno, precisamente en la visita del Manchester City de Pep Guardiola al Bernabéu en Champions esta temporada. Esto abre el debate: ¿juega el Real Madrid mejor sin Mbappé?

Sin forzar

Xabi Alonso ha advertido sobre la posibilidad de forzar a Mbappé en la rueda de prensa previa a la final que "no somos kamikazes a la hora de tomar decisiones. Que juegue Mbappé es un riesgo controlado porque está mucho mejor. Contra el Atlético llegaba justo y decidimos no acelerar, pero teniendo en cuenta que pudiera venir para la final. Lo valoraremos y decidiremos si jugará de inicio o un poco menos".

La realidad delata que Xabi ha exprimido siempre que ha podido al francés al máximo, como ocurrió en la Copa en Talavera, donde lo dejó en el campo hasta el final y marcó un gol en el último tramo que terminó siendo decisivo para el pase del Real Madrid. Alonso ha cambiado su discurso y su propuesta de juego para mantenerse en el banquillo del Madrid, sabiendo que está muy cuestionado por el presidente, Florentino Pérez. Y hasta el momento Mbappé es el salvavidas al que se aferra para mantenerse en su puesto, desoyendo a un Pep Guardiola que le recomendó que «mee con la suya». En referencia a mantener su propuesta de juego por más que el presidente y el vestuario le apretasen.

Sin embargo, Xabi ha sucumbido ante el vestuario y el pulso que mantiene con Vinícius, cuya sustitución en el clásico de Liga provocó la situación que vive ahora. Xabi se ha rendido ante el ultimátum del presidente y el desafío de un Vinícius que acumula 17 partidos sin marcar, pero es titular indiscutible para el tolosarra. Algo muy paradójico porque Xabi lo sentó de inicio en la pretemporada y en el inicio de curso, y ahora que su rendimiento deja mucho que desear lo alinea indiscutiblemente en el once para no molestar al brasileño y no enojar a Florentino. Pero su hombre sigue siendo Kylian Mbappé. Así que si no está realmente lesionado, el francés será, por enésima vez, el salvavidas al que Xabi Alonso se aferre para sobrevivir en el banquillo. Y esta vez ante el Barça.