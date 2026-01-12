Doblete sudafricano y Sainz y Roma apuran sus opciones al Touareg

“El Dakar se decidirá en las tres próximas etapas” vaticinaba el domingo Carlos Sainz. La primera de esas tres especiales marcada en rojo en la agenda del ‘Matador’ no le ha sido demasiado propicia. Tampoco Nani Roma ha podido con el fortísimo ritmo que le han imprimido Henk Lategan, Mattias Ekström y Nasser Al-Attiyah a la carrera.

A la espera de lo que puedan deparar las dos jornadas de la maratón, que a estas alturas, con el desgaste físico y de mecánica, puede ser una ‘escabechina’, Al-Attiyah se mantiene líder por delante de Ekström y Lategan, a 4 y 6 minutos, respectivamente, con los dos españoles a la expectativa y en el top cinco.

Segundo fiasco de Lategan

Por segundo día consecutivo el sudafricano, actual subcampeón con Toyota, ha visto esfumarse el triunfo de etapa en los últimos instantes. Si ayer ‘naufragó’ en el último tramo y llegó a meta con destrozos en su Hilux, después de comandar la mayor parte de la especial, este lunes no ha fallado y todo parecía indicar que tenía el triunfo asegurado. Hasta que su compatriota Saood Variawa le ha vuelto a dejar sin premio.

En una histórica jornada para Sudafrica, Variawa ha firmado una increíble remontada y después de salir 26º y pasar 19º por el primer waypoint, ha completado la larga especial de 481 kilómetros en primera posición, por solo 3 segundos respecto a Lategan, sellando el doblete para su país.

El consuelo para Lategan es que sube a la tercera plaza de la general, desbancando a Nani Roma del podio virtual. El de Folgueroles ha salvado un día muy duro y está ahora a más de 9 minutos de Al-Attiyah, por delante a su compañero Carlos Sainz, que sigue quinto a 10:39.

Roma ha rodado con Al-Attiyah los últimos 200 kilómetros. "Nos hemos pasado y repasado varias veces y hemos comentido algún error en el polvo de Nasser, nos metimos a una parte equivocada y perdimos un poco de tiempo, pero es parte del juego y ahora hay que pensar en la maratón", valoraba Nani en meta.

Tanto él como Sainz tienen competencia también en casa, ya que Ekström de momento es el mejor representante de Ford. Sin embargo, la estrategia puede jugar a su favor: ambos continúan en la pelea, con diferencias que no son insalvables y este martes evitarán abrir pista en la jornada más complicada. Será Varaiawa el que tenga ese ‘honor’.