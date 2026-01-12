Los entrenadores despedidos por el Real Madrid a mitad de temporada

Xabi Alonso ya es historia en el Real Madrid. La derrota blanca en la final de la Supercopa ha terminado con la destitución del entrenador tolosarra, medio año después de relevar en el cargo a una leyenda de la institución como Carlo Ancelotti. Su cese a mitad de temporada, siendo sustituido por Álvaro Arbeloa, es una anomalía que no se daba en el Madrid desde el año 2019 y que solo ha ocurrido siete veces este siglo. Estos son los entrenadores que fueron despedidos por el Real Madrid con la temporada ya empezada.

Santiago Solari

El precedente más cercano data de marzo de 2019, cuando el hoy director de fútbol del Real Madrid puso a fin a una etapa de poco más de cinco meses en el banquillo del Bernabéu, tras sustituir a Julen Lopetegui en octubre de 2018. La derrota en cuartos de la Champions contra el Ajax, con un recordado 1-4 en casa, fue la puntilla para la interinidad fallida de Solari, que acabó propiciando el regreso de Zinedine Zidane.

Santiago Solari. / Emilio Naranjo / EFE

Julen Lopetegui

Solari, escrito queda, había tomado el relevo del entrenador vasco, cuya llegada al Real Madrid había estado marcada por la tormenta de su despido como seleccionador dos días antes de arrancar el Mundial 2018, la decisión que la que Luis Rubiales se presentó al mundo. Lopetegui solo aguantó 14 partidos en el cargo, cosechado seis derrotas. La última, un 5-1 en el Camp Nou que llevó a su cese en octubre de 2018.

Julen Lopetegui. / Rodrigo Jiménez / EFE

Rafa Benítez

El técnico madrileño fue la apuesta de Florentino tras el primer cese de Ancelotti, un año después de haber ganado la 10ª Copa de Europa. Como le sucedió a Xabi Alonso, el vestuario observó sus métodos con desconfianza desde el primer día. Aguantó a duras penas hasta Navidad, pero un empate en Mestalla en el primer partido del año que le dejaba a cinco puntos del Barça motivó su cese. Llegó entonces, enero de 2016, Zidane para levantar tres Champions consecutivas.

Rafa Benítez, en un entrenamiento del Real Madrid. / SERGIO BARRENECHEA / EFE

Bernd Schuster

Al alemán no le sentenció un partido, sino una rueda de prensa. "Allí no es posible ganar, porque el Barcelona está arrasando y creo que este va a ser su año", se le ocurrió decir a Schuster en diciembre de 2008 antes de un clásico en el Camp Nou que ya no llegó a dirigir. Ramón Calderón le despidió de manera fulminante, pese a que había ganado la Liga el año anterior y contrató en su lugar a Juande Ramos, que dirigió al Madrid hasta el final de esa temporada 2008/09.

Bernd Schuster. / JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

Vanderlei Luxemburgo

Del entrenador brasileño se recuerda, sobre todo, aquel "cuadrado mágico" con el que intentó sacar brillo a la decadencia del Madrid de los Galácticos. Sin éxito. Él mismo contó que horas antes de su destitución, Florentino Pérez le pidió explicaciones por haber sustituido a Ronaldo (el brasileño) en el descuento de un Madrid 1 - Getafe 0. Ese diciembre de 2005, un año después de su llegada, fue despedido. Juan Ramón López Caro asumió el banquillo dos meses antes de que Florentino dimitiera por sorpresa.

Vanderlei Luxemburgo. / Emilio Naranjo / EFE

Mariano García Remón

Fue la solución de emergencia a la espantada de José Antonio Camacho en septiembre de 2004, frustrado por no ser capaz de gobernar el vestuario de los Galácticos. García Remón era su ayudante y fue su relevo, aunque con la sombra de la interinidad siempre sobre su cabeza. Cuando Florentino consiguió convencer a Luxemburgo, el exportero fue despedido. Ocurrió en las navidades de 2004, tras 101 días en el cargo.