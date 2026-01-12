Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

Moeve Fútbol Zone 1x08: La Supercopa marcará un antes y un después

Moeve Fútbol Zone 1x08: La Supercopa marcará un antes y un después

RRSS WhatsAppCopiar URL

Nuevo programa de Moeve Fútbol Zone analizando todas las consecuencias de la victoria del Barça ante el Madrid en Supercopa, con destitución de Xabi Alonso incluida. Además, entrevistamos a Álex Lizancos, jugador del Burgos y una de las revelaciones de la categoría de plata y examinamos todo lo sucedido en la Liga F Moeve, con un empate a cinco entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad o el 12-1 del Barça al Madrid CFF. Más información

Tracking Pixel Contents