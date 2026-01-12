Rally
Schareina se hunde en un Dakar en el que Benavides ya es líder
El piloto argentino supera a su jefe de filas Daniel Sanders y comanda la ofensiva de KTM ante Honda; Brabec resiste, pero Schareina se hunde
Ganar una etapa del rally Dakar en motos no está al alcance de muchos. Menos aún ganar dos consecutivas y lograrlo después de abrir pista en la especial más larga (481 km) de la presente edición. Luciano Benavides lo ha conseguido este lunes y como recompensa ya es el nuevo líder de la clasificación general, aunque por solo 10 segundos sobre su jefe de filas en KTM Daniel Sanders, vigente campeón.
La carrera ha entrado en su fase decisiva en esta segunda semana de competición y las motos naranjas van a más, contando ahora con dos claras opciones al Touareg gracias al argentino y el australiano, después de perder en la batalla a Edgar Canet, ya sin posibilidades en la general tras destrozar la rueda trasera en la primera maratón.
La ‘armada’ Honda, por el contrario, ha bajado prestaciones. O mejor dicho, Ricky Brabec aguanta el tirón de las KTM, pero Tosha Schareina se ha complicado mucho sus aspiraciones no solo a la victoria, sino también a repetir el podio del año pasado.
El valenciano, lastrado por una sanción de 10 minutos en la primera semana, cuando llegó a liderar el rally, no está mostrándose tan ofensivo en los últimos días y después de la octava especial se sitúa ya a más de 20 minutos en la clasificación general, en cuarta posición.
Brabec le precede y mantiene sus opciones al Touareg, que ya conquistó en 2020 y 2024. El piloto estadounidense necesita recortar una desventaja de 4:47 minutos y para ello tendrá aún su oportunidad en las dos próximas etapas, 9ª Y 10ª, que conforman la segunda maratón de esta 48ª edición del Dakar y pueden pasar factura a muchos.
Sanders no falló camino de su primer triunfo en el Dakar 2025, pero ahora tiene al ‘enemigo’ en casa y Benavides, que suma una gran experiencia, no le allanará el camino. El argentino está haciendo posible lo imposible. Tras una caída en el Rally de Marruecos, llegó a Arabia pendiente de pasar por quirófano. Tiene roto el ligamento cruzado y el menisco de una de sus rodillas.Y aún así, ya lleva tres victorias de ocho posibles en este Dakar.
- La historia de una de las confiterías más conocidas de Oviedo, que cumple cien años: 'Los clientes son los mejores embajadores
- El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
- La 'histórica' cafetería de Oviedo que cierra tras siete décadas: 'Esta semana han llorado aquí muchos clientes
- Las lágrimas de Paula Echevarría y Lorena Castell y el 'sí' de Risto: el talento del Coro Minero conquista 'Got Talent
- La marcha de la cocinera 'Sor Myriam' obliga a cerrar el restaurante de las exmonjas de Belorado en Arriondas
- La peor noche de Reyes de Teresa, asturiana de 96 años: fue al hospital exhausta por una gripe, le niegan cama dos veces y no podía volver a su pueblo por la nieve (hasta que llegó al rescate la Guardia Civil)
- Hallan a un joven desangrándose en el Antiguo de Oviedo tras ser apuñalado por tres personas
- Las exigencias de la Real Sociedad dificultan la salida de Karrikaburu, objetivo del Sporting