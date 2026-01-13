Dakar 2026
Schareina no se rinde y gana la tercera etapa del Dakar
El piloto valenciano de Honda suma su tercera victoria parcial en el Dakar 2026 tras imponer su ley en la novena etapa, primera parte de la maratón. Recorta diferencias con el nuevo líder Daniel Sanders, que tiene a 15:28
Tosha Schareina no da nada por perdido. Por experiencia, el valenciano sabe que en el Dakar cualquier cosa es posible y hay que pelear hasta el final. Con este espíritu ha afrontado la primera parte de la maratón, en la novena especial, en la que ha conseguido su tercer triunfo parcial en la presente edición del rally.
En la salida, estaba a más de 20 minutos del líder de la general de motos, Luciano Benavides. Y tras comandar la etapa durante casi 400 kilómetros, ha conseguido reducir su desventaja a 15:28 respecto a Daniel Sanders, que es el nuevo líder. No es suficiente, pero el sueño del Touareg sigue vivo.
Schareina ha hecho un planteamiento inteligente y ha comenzado su ofensiva en los primeros kilómetros, aprovechando el descalabro del argentino Benavides, que después de encadenar dos victorias consecutivas y desbancar a 'Chucky' Sanders del liderato, ha empezado abriendo pista y se ha atascado en la zona de cañones.
Las KTM oficiales de Benavides y Sanders han cedieron una cantidad importante de minutos nada más empezar tras un error de navegación que ha afectado más al argentino. Edgar Canet ha pasado a comandar la carrera en los compases iniciales, hasta que ha sufrido problemas con su KTM.
A partir de aquí, Tosha ha puesto ‘rumbo crucero’ para marcharse a por una victoria de etapa que solo le ha discutido Docherty en los últimos tramos. El español ha atrapado a Sanders, compartiendo bonificaciones, pero no ha logrado descolgarle y ha llegado a meta con una renta de solo 4:35 respecto al australiano, que ha recuperado la primera posición de la tabla global.
Schareina ha dejado a 6:22 a su compañero en Honda Ricky Brabec y le ha endosado 11:50 a Benavides. De momento sigue cuarto en la general, a un cuarto de hora de Sanders. Brabec y Benavides están, respectivamente, a 6.24 y 7.05 minutos de su radar.
Mañana, en la segunda parte de la maratón, tras pasar la noche en el campamento del desierto, sin asistencias, Schareina intentará rematar su escalada. Lo tendrá difícil, ya que le tocará abrir pista ante Sanders. Segundo hace un año, tiene más cerca repetir podio.
- El histórico hotel de Oviedo que cierra este lunes para abordar una profunda reforma
- Hallan a un joven desangrándose en el Antiguo de Oviedo tras ser apuñalado por tres personas
- El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
- La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés
- Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos
- Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete
- El gran despliegue por el pescador de Coaña destapa fricciones entre Emergencias y la Guardia Civil por el mando de los dispositivos
- La dulce historia de Paula y Luis en Vegadeo: dejaron su vida en Madrid para reabrir un obrador de pastelería en la capital veigueña