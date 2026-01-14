Real Madrid
Bellingham estalla: "Hasta ahora he dejado pasar demasiadas cosas... Pero, sinceramente... qué montón de mierda"
Bellingham estalla contra las "mentiras" sobre su relación con Xabi Alonso
Xavier Ortuño
El centrocampista del Real Madrid utiliza su canal oficial, la app JB5, para desmentir los rumores de conflicto con el técnico tolosarra. "Es un montón de mierda", afirma el inglés en un durísimo mensaje contra las informaciones que le acusaban de hacer la cama a Xabi Alonso.
Jude Bellingham ha decidido romper su silencio de la manera más contundente posible. Ante la propagación de rumores que sugerían una supuesta oposición por su parte a la figura de Xabi Alonso, el internacional inglés ha publicado un comunicado en su aplicación personal para atajar lo que considera una campaña de desinformación.
El mensaje íntegro de Bellingham
"Hasta ahora he dejado pasar demasiadas de estas cosas, siempre esperando que la verdad saliera a la luz a su debido tiempo. Pero, sinceramente... qué montón de mierda", comienza el texto de Bellingham.
El jugador no se detuvo ahí y mostró su frustración con el ecosistema de rumores que rodea la actualidad blanca: "Siento verdadera lástima por la gente que se aferra a cada palabra de estos payasos y sus 'fuentes'. No creáis todo lo que leéis; de vez en cuando, este grupo de gente necesita rendir cuentas por difundir este tipo de desinformación dañina por clics y para añadir controversia".
- Pilates, zumba y 'crossfitness', la nueva oferta deportiva de Salas para la que ya hay inscripciones abiertas
- Espectacular incendio en Oviedo: arden diez coches de madrugada y se investiga si el fuego fue provocado
- De Madrid a Cornellana: la pareja que compró la casa de postas para escapar del ruido urbano y la contaminación
- El histórico hotel de Oviedo que cierra este lunes para abordar una profunda reforma
- Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
- Vox denunciará al Ayuntamiento de Oviedo ante el Principado por utilizar el Campo San Francisco como un 'recinto ferial
- Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos
- Estos son los nuevos plazos de Oviedo para la culminación de su nuevo bulevar