Escocia, Inglaterra y Gales tomarán en 2027 el relevo de Barcelona como salida del Tour

Escocia, Inglaterra y Gales tomarán en 2027 el relevo de Barcelona como Gran Départ del Tour de Francia con la disputa de tres etapas que atravesará la isla británica visitando los tres países, tal como ha confirmado este jueves la organización de la ronda francesa. en tan solo tres etapas. Desde el primer día de carrera, el recorrido dará pleno significado a esta histórica salida, la 28.ª que se celebra fuera de Francia, pero la primera en la que participan tres países.

El pelotón partirá de Edimburgo, capital de Escocia, y cruzará la frontera para competir por el ‘maillot’ amarillo en Carlisle. La segunda etapa se desarrollará íntegramente por carreteras inglesas, entre Keswick y Liverpool, y la tercera explorará Gales desde Welshpool hasta Cardiff.

Presentación de equipos en el castillo de Edimburgo

La actividad ciclista comenzará con la presentación de los equipos el miércoles 30 de junio en el Old Castle de Edimburgo. Con más de 600 kilómetros de recorrido entre la ciudad de Chris Hoy, icono del ciclismo escocés, y la de Geraint Thomas, el único ganador galés del Tour, la travesía de Gran Bretaña “promete maravillas”, según la organización.

El recorrido británico del Tour 2027 / ASO

Atravesando la campiña de Midlothian y Scottish Borders, el pelotón afrontará el primer puerto clasificado de Escocia, Melrose. Esto no debería preocupar a los velocistas que sueñan con conseguir el primer jersey amarillo, 13 años después del victorioso sprint de Marcel Kittel en Harrogate, la última vez que el Gran Départ se celebró en suelo británico. Los velocistas estarán especialmente atentos al tramo final y a la meta en Carlisle, una parada habitual del Tour de Gran Bretaña.

El recorrido se vuelve significativamente más exigente para la segunda y tercera etapa. El sábado 3 de julio, tras salir de Keswick y visitar el Parque Nacional del Distrito de los Lagos, los favoritos intentarán aprovechar los cinco puertos clasificados camino de Liverpool. Sin embargo, algunos velocistas podrían aspirar a sobrevivir... El día siguiente será mucho más difícil.

La salida del Tour femenino 2027. / ASO

La salida desde Welshpool no será especialmente difícil. Pero luego llegarán siete subidas en rápida sucesión, especialmente en las laderas de una cuenca minera. El camino será largo y cada vez más difícil, especialmente en las laderas de Caerphilly (2 km al 8,1 %), a 12 km de la meta, antes de dirigirse a Cardiff para finalizar cerca del Principality Stadium. El equipo de rugby galés es conocido por jugar allí de forma espectacular. En 2027 será el turno de los ciclistas para iluminar Cardiff.

Asimismo, la organización comunicó que el pelotón femenino cruzará el mar por primera vez en su historia para disputar tres etapas en Inglaterra, un mes después de la Gran Salida de Gran Bretaña del Tour masculino. De Leeds a Londres, pasando por Manchester y Sheffield, la ruta presentará diversos desafíos. El recorrido femenino comenzará el viernes 30 de julio de 2027 en Leeds y desde allí las corredoras se dirigirán a Manchester, sede del ciclismo británico. Desde la ciudad inglesa, al día siguiente, partirán hacia Sheffield. La tercera etapa se disputará en Londres, donde Fabian Cancellara dominó el Grand Départ del Tour de 2007, antes de la victoria al sprint de Kittel en 2014.