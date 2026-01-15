Osasuna renueva a Jorge Herrando hasta el 30 de junio de 2030
Osasuna, próximo rival del Oviedo, ha extendido su vinculación con Jorge Herrando hasta el 30 de junio de 2030, tres temporadas más que su anterior contrato, que pasa a contar con una cláusula de rescisión de 20 millones de euros en Primera División. Herrando continuará su trayectoria en el equipo de su vida, aquel en el que ingresó en categoría cadete procedente del conjunto de su colegio. Tras sobresalir en sus diferentes etapas en Tajonar, alcanzó Osasuna Promesas. En el filial rojillo acumuló 94 partidos. Debutó con el primer equipo en una eliminatoria de Copa del Rey ante el Tomares en La Cartuja y, posteriormente, continuó con su formación disputando una campaña en la Unión Deportiva Logroñés en calidad de cedido. A sus 24 años, ya suma 65 encuentros oficiales con Osasuna.
